Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustart in der Avenida-Therme

375 Gäste – das ist die Maximalzahl, wenn die Avenida-Therme am Stausee Hohenfelden an diesem Samstag, 13. Juni, nach der Corona-Pause wieder ihren Betrieb aufnimmt. Das Gesundheitsamt des Weimarer Landes gab für das vom Betreiber der Therme vorgelegte Hygienekonzept grünes Licht.

Die Besucher müssen sich naturgemäß auf diverse Veränderungen in Abläufen und Bedingungen vor Ort gefasst machen. Im Garderobenbereich gibt es eine „Einbahnstraßen-Regelung“, so dass sich ankommende und im Aufbruch befindliche Gäste nicht begegnen. Einige Angebote bleiben vorerst noch außer Betrieb: die Luftsprudler der Hot-Whirlpools, die Reifenrutsche „Crazy River“ sowie in der Saunenwelt das Dampfbad und das Gradierwerk. Die Kapazität der Saunen ist eingeschränkt, die jeweils maximale Personenzahl am Eingang vermerkt. Das sonst übliche „Wedeln“ bei den stündlichen Aufgüssen in den Saunen mit 85 und 95 Grad entfällt. Auch das Wellness-Angebot musste die Thermenleitung anpassen – Eigenanwendungen wie das Peeling sind vorerst nicht möglich. Daneben sind natürlich auch in der Therme die geltenden Grundregeln Standard: anderthalb Meter Mindestabstand sowie Mund-Nase-Schutz zwischen den Umkleidekabinen sowie am Ein- und Ausgang.

Das Therme-Team ließ zudem Tafeln mit Meerestieren als Maskottchen drucken, die überall im Haus vor allem an das Abstandsgebot erinnern. Reservierungen für Thermenbesuche sind nicht möglich, ansonsten gelten wieder die Öffnungszeiten (täglich 10 bis 23 Uhr) und Eintrittspreise wie vor dem Corona-Lockdown.