Nordhausen: AfD nominiert Jürgen Pohl als Direktkandidaten zur Bundestagswahl

Jürgen Pohl aus Mühlhausen ist schon in dieser Legislaturperiode Abgeordneter der Alternative für Deutschland (AfD) im Deutschen Bundestag. Sein Wahlkreisbüro hat er in der Hesseröder Straße in Nordhausen.

Nordhausen. Favorit setzt sich bereits im ersten Wahlgang gegen zwei weitere Bewerber durch und schickt gleich eine Kampfansage an die CDU.

Zur Bundestagswahl am 26. September 2021 tritt Jürgen Pohl für die AfD als Direktkandidat im Wahlkreis 189, zu dem auch der Landkreis Nordhausen gehört, an. In der Aufstellungsversammlung, die am Samstag in Gernrode war, ist der Mühlhäuser von der Mehrheit der 50 stimmberechtigten Mitglieder aus den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld und Kyffhäuser gewählt worden.

Zur Wahl hatten sich zwei weitere Bewerber gestellt. Pohl konnte die Mehrheit der Mitglieder bereits im ersten Wahlgang auf sich vereinen. „Ich freue mich auf einen spannenden und harten Wahlkampf, bei dem wir das Direktmandat nach Jahrzehnten in CDU-Hand holen wollen“, meint Pohl nach seiner Nominierung.