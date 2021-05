Nordhausen: Online-Beratung zu Schwangerschaft

Vivian Grabe leitet das Familienzentrum in Nordhausen.

Nordhausen. Das Nordhäuser Familienzentrum bietet fortan auch regelmäßig Video-Fragestunden an.

Die Schwangerschaftsberatungsstelle im Familienzentrum hat ihr Angebot um eine Online-Beratung erweitert. Auch diese ist kostenfrei, vertraulich und auf Wunsch anonym. Anmeldungen sind über E-Mail unter familienzentrum-ndh@jugendsozialwerk.de oder telefonisch unter 03631 / 46 26 50 möglich.

Ergänzend zu den ausführlichen Beratungsgesprächen – ob online oder persönlich – bietet das Familienzentrum ab 18. Mai die „Digitale Fragestunde Schwangerschaft“ an. Erfahrene Beraterinnen stehen per Videokonferenz Rede und Antwort, eine Anmeldung ist auch hier nötig. Das Angebot gibt es jeweils in allen geraden Kalenderwochen dienstags von 16 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 11 Uhr.

Die Beratungsstelle informiert zu gesetzlichen Ansprüchen in der Schwangerschaft und nach der Geburt eines Kindes und unterstützt bei der Beantragung finanzieller Hilfen. Auch helfen die Berater bei Fragen zu Sexualität, Verhütung, Familienplanung, vorgeburtlichen Untersuchungen sowie bei der Vorbereitung auf die neue Lebenssituation. Unterstützung bekommen auch jene, die ein krankes oder beeinträchtigtes Kind erwarten oder deren Kinderwunsch unerfüllt ist. Eine gute Anlaufstelle ist das Familienzentrum nicht zuletzt bei Schwangerschaftskonflikten wie einer unerwarteten Schwangerschaft oder einer Fehlgeburt.