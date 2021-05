Rentner zieht das große Los und gewinnt Auto bei der Kreissparkasse in Nordhausen

Nordhausen. Helmut Wittwer zieht das große Los bei der Kreissparkasse in Nordhausen und darf sich über einen Audi A3 freuen.

Helmut Wittwer kann sein Glück kaum fassen. Der Rentner hat beim PS-Los-Sparen der Kreissparkasse einen Audi A3 Sportback gewonnen. Kundenberaterin Lena Seidenstücker überreicht ihm die Gewinnunterlagen für das Auto. Wittwers Freude ist groß.

„Bei der PS-Los-Ziehung im April schüttete Fortuna ihr Füllhorn in Nordhausen reichlich aus“, berichtet Vera Angelstein, Sprecherin der Nordhäuser Kreissparkasse. Nicht nur das Auto ging in den Südharz, sondern auch ein Bargeldgewinn in Höhe von 25.000 Euro sowie drei weitere Bargeldgewinne von jeweils 500 Euro.

Insgesamt seien 3346 Gewinne im Gesamtwert von 35.965 Euro ausgeschüttet worden. Auf welche Lose die weiteren Prämien gefallen sind, darüber können die Mitarbeiter in jeder Filiale der Kreissparkasse informieren. 5 Euro gewannen alle Lose mit der Endziffer 81 und 2,50 Euro mit der Endziffer 9.

Beim PS-Los-Sparen werden von den sechs Euro für ein Los 4,80 Euro dem Konto des Sparkassenkunden gutgeschrieben, und 1,20 Euro kommen als Einsatz in die Lotterie. Bei den monatlichen Auslosungen sind Gewinne von 2,50 bis 25.000 Euro möglich.