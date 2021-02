Nordhausen: Volkslauf 2.0 - Jeder läuft für sich

Nordhausen. Der Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen fällt zum ersten Mal seit 43 Jahren aus. Zumindest in seiner ursprünglichen Form.

Laufchef Klemens Beck steht mit einer Stoppuhr vor dem Albert-Kuntz-Sportpark in Nordhausen. Eigentlich sollte hier an diesem Samstag der 43. Albert-Kuntz-Lauf starten, doch findet das Sportereignis in diesem Jahr coronabedingt in anderer Form statt. Die Organisatoren wollen den Lauf nicht gänzlich ausfallen lassen. Deshalb wird individuell gelaufen. Jeder läuft für sich bis zum 6. März die ausgesuchte und gemeldete Strecke und meldet die erbrachte Leistung an das Organisationsteam.