OTZ-Leser können Nordmanntannen aus Thüringen gewinnen

Christian Seliger baut mit seinem Betrieb in Münchenbernsdorf (Landkreis Greiz) Weihnachtsbäume an.

Die OTZ schenkt langjährigen Leserinnen und Lesern 100 Tannenbäume als Dankeschön für ihre Treue. Die Nordmanntannen sind in Münchenbernsdorf im Landkreis Greiz gewachsen. Der Energieversorger „lekker Energie“ unterstützt die Aktion, die unter dem OTZ-Motto „Heimat erleben“ steht.

„Unsere Tannenbaumaktion im vergangenen Jahr kam sehr gut bei unserer Leserschaft an, so dass wir uns freuen, auch in diesem Jahr mindestens 100 Thüringern ein schönes Weihnachtsfest bereiten zu können“, sagt OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch. Besonders freut ihn, dass die Bäume aus nachhaltigem Anbau diesmal direkt aus Ostthüringen stammen. „Seligers Weihnachtsbäume“ aus Münchenbernsdorf im Landkreis Greiz wird diese frisch geschlagen per Paket an die Gewinner zustellen.

„lekker hat vor sechs Jahren als Sponsor die Tradition des Weihnachtsbaums vor dem Brandenburger Tor fortgesetzt. Ununterbrochen mit Bäumen aus dem Waldland Thüringen“, sagt Josef Thomas Sepp, Sprecher der Geschäftsführung von „lekker Energie“. „Gerade jetzt freuen wir uns, auch diese Aktion der OTZ zu unterstützen, um den Lesern eine Freude zu bereiten.“

So nehmen Sie teil:

Unsere Tannenbaum-Aktion läuft vom 25. November bis zum 4. Dezember. Die Teilnahme ist unter Telefon 01378/90 44 01 (0,50 Euro / Anruf aus dem deutschen Festnetz, höherer Mobilfunktarif) und über das Internet möglich unter www.otz.de/tannenbaum

Die Gewinner werden unter allen berechtigten Teilnehmern per Los ermittelt und am 9. Dezember benachrichtigt. Die Auslieferung der Tannen erfolgt ab dem 14. Dezember.

Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter ausgeschlossen. Aktionszeitraum 25.11. bis 4.12. 2020. Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt nur zur Abwicklung des Gewinnspiels. Wir informieren Sie gerne über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Internetseite www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformationen oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800/8043333