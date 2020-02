Pfandspende aus Heiligenstadt hilft hungernden Kindern in Mosambik

„Das Pfand für Leergut zu spenden, fällt im Portemonnaie der Kunden kaum auf“, meint Ulrich Bock, der Kommunikationschef der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel. In Heiligenstadt kennt man sie auch als die Berg- oder Schulschwestern.

Jedoch seien so im Tegut-Markt in Heiligenstadt während des vergangenen Jahres 1910 Euro für die Mittagsverpflegung von Schulkindern in Mosambik zusammengekommen. „Mit Hilfe dieser Unterstützung können wir in dem Ort Metarica 550 Kindern nachhaltig helfen“, sagt Schwester Maria Thoma Dikow aus dem Bergkloster. Die Generaloberin der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel besuchte gemeinsam mit Annelore Kleppe, die die Boxen mit den gespendeten Pfand-Bons betreut und regelmäßig leert, jetzt den Leiter der Filiale, Sebastian Jaster. „Unser Dank gilt allen Kunden, die uns dieses Geld spenden. Und dem Tegut-Markt, der uns dazu die Möglichkeit gibt“, so Schwester Maria Thoma.

Der Tegut-Markt bietet diese Spendenmöglichkeit bereits seit 2012 an. In diesen acht Jahren sind eindrucksvolle 13.900 Euro für die Arbeit der Ordensgemeinschaft zusammengekommen. Die Schwestern versorgen in ihren pädagogischen und sozialen Zentren in Mosambik, Brasilien und Rumänien täglich Hunderte von Kindern mit einem warmen Essen. Zur Finanzierung haben sie die „Aktion Kinderteller“ ins Leben gerufen. Dazu tragen auch die vielen kleinen Pfandbeträge bei. Sie summieren sich zu einer nachhaltigen Hilfe für die Ernährung der Kinder. Erst im Dezember konnte sich Schwester Maria Thoma in Metarica selbst von der Wirksamkeit dieses Angebotes überzeugen. Das Mittagessen in der Schule ist für die Kinder, die oft aus sehr armen Familien kommen, ein Höhepunkt. Viele von ihnen erhalten dort die einzige richtige Mahlzeit am Tag. Schon mit 40 Euro können die Kosten für ein Kind während des ganzen Schuljahres gedeckt werden. Das einfache, aber gesunde Essen trage wesentlich zur Gesundheit und zur Lernfähigkeit der 550 Kinder bei. red