Oberbürgermeister Kai Buchmann (links), Ortsteilrätin Helga Hermann und Bauamtsmitarbeiter Marco Minalga überzeugen sich vom Abschluss der Pflasterarbeiten vor der Festhalle in Sundhausen.

Pflasterarbeiten vor der Festhalle in Sundhausen sind abgeschlossen

Sundhausen. Nordhäuser Stadtverwaltung investiert rund 70.000 Euro für lang ersehnte Arbeiten im Ortsteil.

Die Pflasterarbeiten zwischen Vereinsheim und Sundhäuser Festhalle sind abgeschlossen, berichtet die Nordhäuser Stadtverwaltung. Der gesamte Bereich vor der Festhalle sei mit Pflastersteinen ausgebaut worden. Die Toiletten-Anlagen seien nun auch bei schlechtem Wetter gut erreichbar. Die Stadt habe damit die im Haushalt 2020 veranschlagten knapp 70.000 Euro investiert.

Gemeinsam mit Ortsteilrätin Helga Hermann nahm Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) am Dienstag auch die Sanierung der Sanitäranlagen in der Sundhäuser Sporthalle in Augenschein. „Der Erhalt der Sporthalle und die jetzt laufenden Sanierungsarbeiten sind für den Ortsteil Sundhausen und den Verein enorm wichtig“, betont der Oberbürgermeister. „Die Befestigung des Weges führt zu einer weiteren Aufwertung des Komplexes Sportlerheim und Festhalle.“ Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei den Bauprojekten zwischen Verein, Ortschaft, beteiligten Firmen und der Stadtverwaltung.