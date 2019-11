Rastenberg: Pflegeheim-Projekt auf der Zielgeraden

Rastenberg. Die Planung läuft. Notarverträge sind unterzeichnet. Ein Bauprojekt bezeichnet Rastenbergs Bürgermeisterin als Meilenstein in ihrer Amtszeit.

„Für mich ist das, in meinen anderthalb Jahren als Bürgermeisterin, ein Meilenstein!“, ist Beatrix Winter geradezu überschwänglich. Dass an der Rastenberger Kirchallee – der Parkplatz neben dem Wohnblock wird überplant, für die Wohngemeinschaft entstehen Parkplätze am Haus – ein Pflegeheim mit betreutem Wohnen entstehen soll, sei „eine tolle Sache“ und mache sie „total happy“.