Das Werk ist vollbracht. Zur Erinnerung gibt es ein Gruppenfoto an der Waldschenke.

Wolkramshausen. Kommunalpolitiker packen mit an, damit die Wald- und Wanderwege an der Hainleite wieder attraktiver werden.

Sanierte Waldschenke bei Wolkramshausen

Eine in die Jahre gekommene Waldschenke am Waldrand der Hainleite wurde durch den Ortschaftsrat von Wolkramshausen um Bürgermeister Daniel Braun (parteilos) und Kreistagsmitglied René Fullmann (CDU) für Wanderer wieder in Stand gesetzt. Das Projekt ist eine von mehreren Aktionen, die Wald- und Wanderwege unterhalb der Wöbelsburg wieder attraktiver zu gestalten.