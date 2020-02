Vertreter der Karstwanderwegschulen kamen in der Lessing-Regelschule in Nordhausen zusammen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulen im Kreis Nordhausen bekommen Wildbienenhäuser

Die Lessing-Regelschule erhält wie 21 weitere Schulen am Karstwanderweg ein Wildbienenhaus. Der Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg, der finanziell vom Landkreis Göttingen unterstützt wird, stellt diese unentgeltlich zur Verfügung.

Unter Zuhilfenahme von Bestimmungsbroschüren und Postern können die Schüler so durch einfaches Monitoring Wildbienenarten, den Zeitpunkt der Ansiedlung und Standortbesonderheiten der Schulumgebung erfassen. Organisator Thomas Forche empfahl beim jüngsten Jahrestreffen der Karstwanderwegschulen, die Nisthilfen schnell aufzustellen, da Wildbienen schon im März aktiv sind.

Die Perspektive, das Wildbienenvorkommen entlang des Karstwanderweges zu erheben und darüber untereinander in Austausch zu treten, überzeugte die Anwesenden. In Abwandlung des eigentlichen Bildungsperlen-Mottos „Raus aus der Schule – rauf auf den Weg!“ wird es also demnächst heißen: „Raus zu den Wildbienen vor die Schultür – und rein in die Schule zum Dokumentieren!“

Die 2011 ins Leben gerufene Initiative „Der Karstwanderweg – Bildungsperlen für nachhaltiges Lernen“ ermuntert die am Karstwanderweg im Südharz gelegenen weiterführenden Schulen in Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt im vom Weg erschlossenen Gebiet Bildungsaktivitäten durchzuführen. „Schüler können so ihre unmittelbare regionale Umwelt erfahren, bewandern und bewundern und ihr Wissen über die Besonderheiten der einzigartigen Gipskarstlandschaft des Südharzes erweitern. Derart ‘gut bewandert’ erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche sich für den Schutz der Landschaft einsetzen und für das Gemeinwohl engagieren“, meint Firouz Vladi von der Arbeitsgemeinschaft „Karstwanderweg Südharz – Drei Länder ein Weg“, die die Bildungsinitiative begleitet.

Die Arbeitsgemeinschaft umfasst drei Vereine in Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz. Diese pflegen den inzwischen als Qualitätswanderweg zertifizierten Karstwanderweg.