Hier verteilt die Stadt Eisenach kostenlos Masken

Maskenpflicht gilt in der Eisenacher Fußgängerzone.

In Eisenach gibt es ab Mittwoch kostenlos FFP2- und OP-Masken. Der Freistaat habe diese zur Verfügung gestellt, hieß es am Freitag aus dem Rathaus. Corona-Blog: Weimar hebt Ausgangssperre auf – Kitas und Schulen könnten am 22. Februar öffnen

Das Tragen des professionellen Mund-Nasen-Schutzes ist seit 26. Januar in Geschäften, Arztpraxen und Nahverkehr Pflicht. Federführend organisiert hat die Verteilung das Sozialdezernat zusammen mit der Berufsfeuerwehr. „Damit möglichst viele Personen Masken bekommen, möge jeder bitte nur einmal Masken abholen“, appelliert Dezernent Ingo Wachtmeister (SPD)

. Jeder erhält drei bis fünf Masken. In den Ortsteilen übernehmen die Ortschefs die Übergabe, hieß es. Zusätzlich bringt die Stadt Masken-Pakete in Schulen, die Gemeinschaftsunterkunft, das Frauenhaus, die Obdachlosenunterkunft sowie die Tafel.

Abgabestellen:

Infopunkt Stadtverwaltung, Markt 2: 17. und 18. Februar, 15.30-18.30 Uhr, 19. Februar, 14-16 Uhr.



Nachbarschaftszentrum, Goethestraße: 17. und 18. Februar, 13-16 Uhr, 19. Februar, 9-12 Uhr.



Sporthalle Petersberg: 17. Februar, 10-12 Uhr, 18. Febr., 15-17 Uhr.



Sporthalle Hörselschule, Stedtfelder Straße 81A: 17. Februar, 10-12 Uhr, 18. Februar, 15-17 Uhr.



Aktiv-Treff Eisenach Nord, Nordplatz 1A: 17. Februar, 13-15 Uhr, 19. Februar, 10-12 Uhr.