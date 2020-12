Stadtbibliothek Nordhausen lädt zu Bücherflohmarkt

Der Erlös der verkauften Bücher geht in den Neuerwerb von Medien.

Nordhausen. Am Samstag können Leseratten und Bücherwürmer in Nordhausen wieder nach Herzenslust schmökern.

Die Stadtbibliothek und ihr Förderverein laden am Samstag, dem 5. Dezember, von 10 bis 13 Uhr zu einem großen Advents-Bücherflohmarkt ein. Der Erlös des Flohmarktes kommt laut Stadtverwaltung der Neuerwerbung von Medien zugute. An diesem Samstag steht wieder eine besonders große Auswahl zur Verfügung. Die Stadtbibliothek weist in diesem Zusammenhang auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln hin.