Startschuss für den Jazzsommer in Nordhausen

Zu einem Sommerkonzert unter freiem Himmel lädt der Nordhäuser Jazzclub am 4. Juli ein. Die Band „Pro Art“ spielt auf dem Hof der Jugendkunstschule. Das Konzert werde mit einem Hygienekonzept umgesetzt, kündigt Jazzclubchef Holger Gonska an. Das bedeutet unter anderem: Es gibt nur Sitzplätze, maximal zwei Haushalte an einem Tisch. Getränke werden nur in Flaschen verkauft. Dazu sollte man eigene Gläser benutzen. Speisen können sich die Besucher ebenfalls selbst mitbringen. Der großzügige Hof erlaube eine angenehme Atmosphäre und trotz der erforderlichen Auflagen einen ungetrübten Musikgenuss, meint Gonska. Das Konzert beginnt 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort bei Werner Optik in Nordhausen (Rautenstraße). Auch eine Abendkasse ist geplant. Die Band „Pro Art“ stammt aus Ilmenau. Sie ist eine Mischung aus alten Blues- und Soulmusikern mit jungen Wilden.