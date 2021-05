Straußberg: Floyd wirkt an der Flasche schon aufgeweckt und puschelig

Straußberg. Der Straußberger Affenwald-Betreiber päppelt ein Vari-Baby auf. Besucher dürfen nur noch mit Negativtest in die Anlage.

Mit großen Kulleraugen schaut das Vari-Baby Floyd aus seinem Wärmehausschuh. Der ist jetzt für gut zwei Monate sein Zuhause, weil seine Mutter Baike den Kleinen gleich nach der Geburt verstoßen hat. Mit der Flasche päppelt Silvio Dietzel, der Betreiber des Affenwaldes Straußberg, in dem 20 ausgewachsene Schwarzweiße Varis und mit Floyd fünf Jungtiere leben, das verlassene Halbäffchen auf.

„Jede Stunde verlangt Floyd nach seinem Fläschchen, egal ob am Tage oder in der Nacht“, schildert Dietzel seine Strapazen als Vari-Ersatzpapa. „Das nehme ich aber gern auf mich.“ Schließlich sieht er inzwischen, wie Floyd wächst und gedeiht, „klein, dick und puschelig“ in seinem Schuh döst. Anfangs nur knapp 100 Gramm schwer, wiegt er nun schon stolze 261 Gramm.

Floyds namenloses Geschwisterchen dagegen kam nicht durch und starb bereits zwei Tage, nachdem beide Neugeborenen von der Mutter verstoßen worden waren.

„Die Mutter Baike ist eigentlich ein erfahrenes Vari-Weibchen wenn es um die Aufzucht ihres Nachwuchses geht“, wundert sich der Affenwald-Chef. „Doch in diesem Jahr scheint irgendetwas schiefgelaufen zu sein. Warum sie die Nestbox verließ und ihre beiden Jungtiere mitten im Gehege abgelegt hat, bleibt ihr Geheimnis.“ Sämtliche Versuche, ihr die beiden Jungtiere im warmen Affenhaus wieder anzulegen, misslangen. Floyd hat in seinem Wärme-Hausschuh seine gemütliche Kinderstube gefunden.

Nicht zum ersten Mal schlägt Dietzel sich die Nächte wegen Nachwuchs für seine Affenbande um die Ohren. Floyd ist das achte Tier, das er von Hand aufzieht. Bereits vor zwei Jahren rettete er so drei kleinen Varibabys das Leben. Auch heute noch hängen die drei, Ella, Elvis in Eszter, an ihrem Ziehvater. Nachwuchs haben im Affenwald auch die 61 Kattas. Zwölf Babys tragen die Mütter mit sich durchs Gelände. Bei den 18 Berberaffen kommen die Jungen frühestens im Mai zur Welt, so Dietzel.

Besucher können sich auch weiterhin an den Tieren erfreuen. Der Affenwald darf als zoologische Einrichtung trotz der Corona-Notbremse geöffnet bleiben. Allerdings müssen die Besucher am Einlass einen negativen Corona-Test nachweisen oder sich vor Ort unter Aufsicht selbst testen. „Wie ein gültiges Test-Zertifikat aussehen muss, weiß jedoch selbst bei den Behörden eigentlich niemand“, ärgert sich Silvio Dietzel.

Mittlerweile haben sich die Auflagen gut bewährt, da laut Dietzel 80 bis 90 Prozent der Gäste diese akzeptieren. Nur ein verschwindend geringer Teil diskutiere. Wer unvorbereitet kommt, für den hat der Affenwald-Chef notfalls Selbsttests vorrätig. Dennoch bezweifelt er, dass viele Gäste den Aufwand auf sich nehmen werden.