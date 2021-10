Südharzer Feuerwehren waren am Donnerstag im Dauereinsatz (Symbolbild).

Sturm-Bilanz in Nordhausen: Baum stürzt auf zwei Autos

Nordhausen. Etliche Bäume haben im Nordhäuser Stadtgebiet den ersten Herbststurm dieses Jahres nicht überstanden.

Feuerwehr und Stadtgärtner haben nach dem ersten Herbststurm dieses Jahres eine Bilanz für das Nordhäuser Stadtgebiet gezogen, berichtet Rathaussprecher Lutz Fischer. In der Bahnhofstraße stürzte ein Baum auf zwei Autos. Im Industrieweg kippte ein Telefonmast um. Sieben Bäume mussten im Stadtpark beräumt werden. Weitere Bäume fielen dem Sturm in der Neanderstraße, Parkallee, Halleschen Straße, Albert-Traeger-Straße und in Stempeda zum Opfer. Auch zahlreiche Astausbrüche waren zu registrieren. Im Einsatz waren unter anderem die Nordhäuser Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Feuerwehren von Bielen, Nordhausen-Mitte, Buchholz und Hörningen.

Ab Freitag, 22. Oktober, beginnen intensive Sturmkontrollen, erklärt Fischer. Dabei folge man der Prioritätenliste. Ganz oben stehen auf dieser die Schulen und Kindergärten. Dann schaut man nach den Hauptstraßen und Parkanlagen, schließlich auch in die Nebenstraßen. Die Kontrollen sind voraussichtlich Ende nächster Woche abgeschlossen. Parallel erfolge die zeitnahe Beseitigung der festgestellten Sturmschäden, kündigt Fischer an.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es bestehe über das gesamte Wochenende weiterhin die Gefahr von Nachbrüchen in Parks und Grünanlagen. Die Stadtverwaltung empfiehlt daher das Betreten nach Möglichkeit zu unterlassen. Des Weiteren bestehe aufgrund des Sturmes verstärkter Laubfall und damit eine erhöhte Rutschgefahr.