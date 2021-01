Südharz: Bei der Arbeit hat sich noch kein Sanitäter oder Notarzt infiziert

Nicht nur in Seniorenheimen und Krankenhäusern, sondern auch beim Rettungsdienst bringt die Corona-Pandemie unmittelbare Herausforderungen ungeahnten Ausmaßes mit sich. Wir sprachen darüber mit Julian Gonschorrek, dem Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis, sowie mit Tobias Mielke, Geschäftsstellenleiter vom Nordhäuser Rettungsdienstzweckverband.

Sechs Rettungswagen, fünf Krankentransportwagen, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug sowie ein Rettungshubschrauber einerseits, andererseits 72 Vollzeitstellen für Rettungs- und Notfallsanitäter sowie 21 Ärzte, die sich als Rettungsdienst-Notärzte abwechseln: Genügt der kommunale Rettungsdienst im Südharz in Zeiten einer monatelangen Pandemie?

Gonschorrek: Aktuell können wir die Krise aktuell im Landkreis bewältigen. Aber natürlich ist es ein Tanz auf Messers Schneide, denkt man nur daran, dass sich auch Personal infizieren könnte. Wie vor wenigen Wochen im Nachbarlandkreis Mansfeld-Südharz, wo eine Sondereinsatzgruppe von Ehrenamtlichen helfen musste.



Mielke: Solch einen Fall hatten wir seit März zum Glück noch nicht. Eskalationsstrategien haben wir natürlich. Wenn unsere Fahrzeuge nicht mehr ausreichen würden, würden wir vorhandene zusätzliche aus unserem Fahrzeugpool in Betrieb nehmen, eventuell hierfür auch auf Ehrenamtliche zurückgreifen. Bezüglich der Kostenübernahme sind die Krankenkassen sehr kooperativ.

Wie viele Sanitäter und Notärzte wurden selbst schon positiv getestet?

Mielke: Diese Zahl lässt sich an einer Hand abzählen. Dabei will ich betonen, dass sich meines Wissens bislang kein Einziger während der Arbeit ansteckte. Es hat sich also bewährt, dass wir schon im Frühjahr das Personal im Rettungsdienst mit FFP-Masken ausgestattet haben. Selbst in den Ruhezeiten auf der Wache sind diese zu tragen.

Damals hatten uns einige ob unserer Strenge belächelt, zumal die Masken sehr teuer waren. Dafür mussten wir aber nie eines unserer Rettungsfahrzeuge mangels Personal temporär stilllegen. Außerdem gilt jemand dank FFP2-Maske als Kontaktperson dritten Grades und muss damit nicht in häusliche Quarantäne – wegen Corona beschränkten sich die Personalausfälle also auf jene, die sich im privaten Umfeld infiziert hatten.

Macht sich die Pandemie in der Einsatzstatistik bemerkbar?

Mielke: In den Vorjahren waren es pro Monat etwa 1500 bis 1600 Einsätze, diese Zahl dürfte in den vergangenen Wochen leicht gestiegen sein. Voriges Frühjahr fuhr der Rettungsdienst im ersten Lock-Down deutlich weniger Einsätze, weil es weniger Patienten gab, die sich zu einem ambulanten Arzttermin bringen wollten.

Das ist nun anders, das normale Einsatzgeschehen läuft auf einem fast üblichen Niveau. Hinzu kommen die Transporte von auf Corona-Positiv Getesteten und Menschen in häuslicher Quarantäne zu Arztterminen, die Taxiunternehmen wegen der Infektionsgefahr nicht durchführen dürfen. Und natürlich fahren wir akute Covid-19-Fälle beziehungsweise Verdachtsfälle auch ins Krankenhaus und von dort mitunter nach Hause. Pro Woche sind es im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zurzeit im Schnitt etwa 60 von rund 400 Einsätzen im Landkreis Nordhausen.



Gonschorrek: Da gibt es Tage mit insgesamt 16 Einsätzen pro Schicht. Aber die Zahl der Einsätze ist ohnehin nur das eine – der Aufwand dafür und damit die Belastung des Personals das andere.

Beschreiben Sie den doch bitte.

Gonschorrek: Corona(verdachts-)patienten werden unter Vollschutz gefahren. Nach jedem Einsatz ist das Fahrzeug komplett zu desinfizieren, so dass auch für eine Zehn-Minuten-Fahrt am Ende mitunter zwei, drei Stunden nötig sind. Während der halb- oder ganzstündigen Einwirkzeit bleibt dem Personal oft auch kaum Zeit, um sich zu regenerieren, weil der Einsatz zu dokumentieren und ins Abrechnungssystem einzutragen ist, ebenso Material im Fahrzeug aufgefüllt werden muss.



Mielke: Der Stress ist oft enorm, dieser Job geht nicht ohne den persönlichen Einsatz jedes Einzelnen. Die Sanitäter stehen füreinander ein, machen ihren Job mit Herzblut.