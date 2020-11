Südharz-Klinikum verhängt Besuchsverbot

Nur noch in Ausnahmefällen ist ein Besuch von Patienten möglich.

Ab sofort dürfen Patienten im Südharz-Klinikum nicht mehr besucht werden. Wie die Geschäftsführung am Montag mitteilte, darf nur in medizinisch begründeten Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit der Station pro Tag und Patient ein Besucher empfangen werden. Davon ausgenommen sind Kinder unter 16 Jahren und Menschen mit Atemwegsinfektionen.