So schön leuchtet die Thüringer Tanne in Berlin

Berliner Weihnachtsbaum hat seine Wurzeln in Birkenhügel

So viel Trubel gibt es nicht alle Tage in Birkenhügel. Grund war eine rund 20 Meter hohe Tanne, die im Ortsteil der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig am Sonnabend für den Transport nach Berlin gefällt und per Kran auf einen Lastwagen gehievt wurde.

Foto: Sophie Filipiak