Trockener Stausee bereitet auch in Heringen große Sorgen

Die Verwirrung am Kelbraer Stausee ist perfekt: Kaum hatten Angler, Segler und Campingplatznutzer protestiert, weil der See erstmals kurz vor dem Frühjahr vier Wochen lang trockengelegt werden sollte, da läuft das Rückhaltebecken auch schon wieder voll. Das schüre die Ungewissheit um die Zukunft des Stausees weiter, ist Marion Hagedorn, die Leiterin der Campingplatzes am Südufer, überzeugt. Gerüchte, das künstliche Gewässer solle ganz verschwinden, hätten bereits Schaden angerichtet. Weil sie fürchteten, im Sommer am Trockenen sitzen zu müssen, hätten sogar schon Camper ihre Reservierungen für Stellplätze auf dem Zeltplatz am See storniert, erzählt die Campingplatzchefin.

Für viele Fische ging es bereits um Leben und Tod, nachdem ihrem Wasserbiotop plötzlich der Stöpsel gezogen worden war. In einer Notaktion hatten Angler am Wochenende noch viele Flossentiere aus den letzten Schlammpfützen gefischt, bevor am Montagmorgen der Pegel dann wieder stieg. „Durch Zufall haben wir entdeckt, dass der See am Samstag schon fast leer war, obwohl uns der 26. Februar als Termin vorgeschlagen worden war, um die Bestände bei niedrigem Wasserstand regulär abzufischen“, berichtet Frank Gabriel vom Kelbraer Angelverein. Auf die Schnelle habe er elf weitere Hobbyfischer herangerufen. Gemeinsam hätten sie noch ein paar Dutzend Karpfen und eine Vielzahl kleinerer Fische einfangen können.

Ein Hecht sei nicht darunter gewesen, beteuert Gabriel. Und versucht damit, das Argument zu entkräften, die Fische im Stausee würden junge Wasservögel fressen. Dazu sei nur ein großer Hecht überhaupt in der Lage. Wegen der Gefahr für die Wasservögel und mit dem Ziel, weitere gefiederte Arten am Kranichparadies in Kelbra anzusiedeln, hatte das sachsen-anhaltinische Umweltministerium angeordnet, den See im Winter für einen Monat komplett trocken zu legen. So sollte verhindert werden, dass sich im Gewässer eine nennenswerte Fischpopulation entwickelt. Sehr zum Ärger der Angler, die den Stausee seit 2014 als Pachtgewässer hegen. Nach der Aktion jetzt sei bereits in diesem Jahr nicht mehr mit Angel-Erfolgen zu rechnen, schätzt Gabriel ein.

Am Vorhaben, den Stausee Kelbra eine Zeit lang komplett trocken fallen zu lassen, findet auch das Thüringer Umweltministerium, dessen Interessen bei Plänen mit dem Gewässer berührt werden, nichts auszusetzen. „Das Ablassen der Talsperre ist etwas Regelmäßiges und damit Erwartbares für alle Beteiligten“, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage an die Landesbehörde. „Im Betriebsplan der Talsperre – der zwischen Behörden in Sachsen-Anhalt und Thüringen abgestimmt wurde – ist festgehalten, dass das Entleeren des Staubeckens in der Winterstauphase für mindestens vier Wochen erfolgen sollte.“ Das diene in erster Linie dem Hochwasserschutz. Dafür sei die Talsperre ursprünglich eingerichtet worden.

Das vorherige Abfischen sei im Betriebsplan enthalten. Die Verantwortung für die Steuerung der Talsperre liegt in den Händen des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt. Es sei sogar denkbar, solche Staubecken als Grünland zu erhalten, das nur vorübergehend bei Hochwassergefahr überflutet wird, erklärte Tom Wetzling, Sprecher des Thüringer Umweltministeriums.

Auch in Heringen wird voller Sorge nach Kelbra geblickt. Schließlich liegt ein kleiner Teil des Stausees in der Gemarkung von Auleben und gehört somit zur Landgemeinde. „Die Begründung ist mehr als fragwürdig“, sagt CDU-Stadtratsmitglied Chris Schröder. Die Folgen dieser Trockenlegung würden Schäden an seltenen Wasservögeln, Fischarten und der Bachmuschel in der Flusslandschaft Helme nach sich ziehen. „Das Helmewehr mit der Fischtreppe in Heringen wäre damit sinnlos gebaut“, beklagt Schröder.

Mit dem Ablassen des Wassers jetzt im Februar bestehe außerdem die Gefahr, dass im Frühjahr nicht mehr ausreichend Wasser zur Verfügung steht, da im Einzugsgebiet zurzeit keinerlei Schnee liegt und der Grundwasserspiegel nach den extrem heißen und trockenen Sommern 2018 und 2019 noch nicht wieder aufgefüllt wurde. „Auch wir in der Landgemeinde werden die Auswirkungen zu spüren bekommen“, gibt er zu bedenken. So sei das entstehende Kranichzentrum in Auleben im Zuge der Naturlandschaft ebenso um den Stausee Kelbra konzeptioniert wie das Wegenetz für den Radtourismus. Heringens Bürgermeister Maik Schröter (CDU) hält die Vorgänge rund um den Stausee zumindest für eigenartig. „Wir sind in keiner Weise über die Eilentscheidung des Ministeriums informiert worden“, bemängelt er vor allem die mangelhafte Kommunikation.

Mit einer Petition im Internet setzt sich Christian Heine dafür ein, den Stausee als Wasser-Lebensraum zu erhalten. Mehr als 6000 Unterschriften hat er dafür bereits gesammelt. In wenigen Tagen will der Kasseler, der oft Urlaub am Stausee verbringt, das Ergebnis an die Verwaltungsgerichte in Magdeburg und Erfurt schicken, um eine Entscheidung gegen die Pläne zur zeitweisen Trockenlegung zu erwirken. Dass der Kelbraer Stausee jetzt plötzlich doch wieder aufgestaut wird, liege an den hohen Wasserständen in Helme und Zorge, erklärt Joachim Schimrosczyk, der stellvertretende Geschäftsführer und Geschäftsbereichsleiter für Bau, Betrieb und Überwachung beim Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt. Es drohe Hochwasser, und um dieser Gefahr zu begegnen, werde der Stausee seiner Aufgabe entsprechend eingesetzt.