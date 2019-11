Heute meldet sich das Tierheim am Wasserweg mit dem kleinen Kater Felix zu Wort.

Der kleine Kerl ist erst seit einer Woche im Tierheim. Er ist erst 7 bis 8 Wochen alt und hat dennoch schon so einiges erlebt. Eine Familie aus Kölleda hatte klägliches Maunzen aus ihrem Auto gehört. Nach langer Suche fanden sie den kleinen Kerl versteckt in der äußersten Ecke unter der Motorhaube. Nach stundenlanger Montage konnte der kleine Felix endlich aus seiner misslichen Lage befreit werden. Sichtlich erleichtert fiel er gleich über das ihm angebotene Futter her.

Keiner weiß, wie lange Felix schon unter der Motorhaube saß oder woher er kam. Er hat sich gut eingewöhnt und ist ein aufgewecktes Kerlchen. Er spielt mit allem, was er finden kann und ist für jede Streicheleinheit dankbar. Jetzt suchen wir eine richtig nette Familie für ihn, die ihm ein schönes Zuhause bieten kann.

Felix ist nicht der einzige Welpe. Es sind viele niedliche Kätzchen im Tierheim, die ein neues Zuhause suchen. Wer sich ein Kätzchen anschaffen möchte, sollte auch überlegen, ob man lieber ein Geschwisterpärchen nimmt, denn so können beide miteinander spielen.

Wer Interesse hat an Felix oder einem anderen Katzenwelpen, meldet sich bitte am Wasserweg unter:

Telefon 03634/610628