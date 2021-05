Verein in Nordhausen hilft in seinen Werkstätten Menschen mit Beeinträchtigungen

Nordhausen. Der Horizont-Verein macht Angebote in Nordhausen, Ellrich und Heringen.

Zufrieden blickt man im Horizont-Verein auf den seit zwei Jahren bestehenden Berufsbildungsbereich zurück. Hier werden Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen auf ihrem mitunter recht schwierigen Weg in das Berufsleben begleitet.

Das können sowohl Schulabgänger als auch Menschen sein, die sich umorientieren wollen oder die durch einen Schicksalsschlag mit einer plötzlichen Beeinträchtigung zurechtkommen müssen. Um den Weg zum Team von Sarah Schnause zu finden, sind die Arbeitsagentur und die Rentenversicherung die wichtigsten Ansprechpartner.

Die berufliche Umorientierung dauert zweieinhalb Jahre. In den ersten drei Monaten werden die Fähigkeiten der Teilnehmer getestet. Gemeinsam mit deren Familien wird anschließend die Auswahl des Berufsbildes abgestimmt. Gelernt werden kann in der Fahrrad-Werkstatt in Nordhausen, der Landwerkstatt in Heringen und der Holzwerkstatt in Ellrich, wo zusätzlich Hauswirtschaft angeboten wird. Für die einzelnen Berufsbereiche stehen jeweils sechs Plätze zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03631 / 470 78 30 oder auf www.horizont-verein.de.