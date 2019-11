Erfurt. Der 169. Weihnachtsmarkt am Fuß des Doms in Erfurt findet vom 26. November bis 22. Dezember 2019 statt. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Weihnachtsmarkt 2019 in Erfurt: Programm, Öffnungszeiten und Anreise

Vom Domplatz über den Fischmarkt, die Schlösserbrücke, den Anger bis zum Willy-Brandt-Platz bieten mehr als 200 Händler in ihren Holzhäusern alles, was zum Advent und zur Weihnachtszeit gehört. Vor allem die Thüringer Handwerkskunst - von mundgeblasenem Weihnachtsbaumschmuck über Blaudrucktextilien bis zu Töpferwaren - erfreut sich großer Beliebtheit. Auch viele verschiedene, kleine Weihnachtsmärkte bereichern 2019 das Angebot in Erfurt.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Öffnungszeiten

Offizielle Eröffnung: 26. November 2019, 17 Uhr, Domstufen; ab 16:15 Uhr musikalische Einstimmung auf die Eröffnung

Sonntag bis Mittwoch 10 - 20 Uhr

Donnerstag und am Eröffnungstag 10 - 21 Uhr

Freitag/ Samstag 10 - 22 Uhr

Weihnachtsmarkt Erfurt

1,75 Millionen Besucher

Im vergangenen Jahr besuchten etwa 1,75 Millionen Besucher den Erfurter Weihnachtsmarkt und ließen sich die bekannten Thüringer Spezialitäten wie die Thüringer Bratwurst und das Erfurter Schittchen schmecken.

„Rupfi“ begeisterte Besucher 2018

Eine Weißtanne für den 169. Erfurter Weihnachtsmarkt Foto: Stadtverwaltung

Der zu Beginn verhöhnte Weihnachtsbaum „Rupfi“ erhielt nicht nur recht schnell seinen Namen, sondern auch Tausende Fansin den sozialen Netzwerken – und „in Echt“. Zahlreiche Erfurter steckten sich „I like Rupfi“-Buttons an und verteilten Postkarten. „Rupfis“ Nachfolger ist 2019 ein Weihnachtsbaum aus dem Eichsfeld. Bleibt abzuwarten, ob der Baum aus Martinfeld auch 2019 einen Spitznamen erhält.

Rupfis Nachfolger: Erfurter Weihnachtsbaum aus dem Eichsfeld

Baum für Erfurter Weihnachtsmarkt

Platz 1 in Deutschland: Erfurt hat den schönsten Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Erfurt ist der schönste in Deutschland: Zu diesem Ergebnis kam 2018 die internationale Abstimmung über Europas schönsten Weihnachtsmarkt, die von der Seite „European Best Christmas Markets“ gestartet worden war. Zudem schaffte es der Erfurter in die Top 5 in Europa.

Baum für den 169. Erfurter Weihnachtsmarkt aufgestellt

Das gibt es beim Erfurter Weihnachtsmarkt 2019 zu erleben

Auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt gibt es ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein zu entdecken.

Weihnachtsmarktbühne:

Auf der Weihnachtsmarktbühne findet täglich ein weihnachtliches Rahmenprogramm statt. Von Chören über Bläsergruppen bis hin zu Märchenaufführungen ist an Groß und Klein gedacht.

Weihnachtskrippe:

Die Weihnachtskrippe besteht aus 14, fast lebensgroßen, Holzfiguren, die in Handarbeit hergestellt wurden. Die ersten Figuren waren schon 1991 auf dem Weihnachtsmarkt zu sehen und wurden in den nachfolgenden Jahren schrittweise ergänzt.

Märchenwald:

Unterhalb der Domstufen lädt der Märchenwald mit seinen unverwechselbaren Figuren zu einem Besuch ein. Erstmalig wurde er 1958 aufgebaut, zeitweise wurde er auch zwischen Fischmarkt und Wenigemarkt aufgebaut, kehrte aber im Jahr 1999 zu seinem Platz auf dem Domplatz zurück.

Weihnachtspyramide:

Die 12 Meter hohe Weihnachtspyramide ist eine der Hauptattraktionen des Weihnachtsmarktes in Erfurt. Im traditionellen Handwerk des Erzgebirges erbaut, schmückt sie Jahr für Jahr den Eingang des Marktes.

Der Adventskranz:

Seit 2004 ziert ein Adventskranz die Domstufen in Erfurt. Aus Spenden wurde 2015 ein neuer Kranz finanziert, der über fünf Meter misst und mit seinen vier imposanten Kerzen während der ganzen Adventszeit auf den Domstufen stehen wird. An jedem Adventssonntag werden um 11.15 Uhr von Kindern gestaltete Adventskerzen angezündet und ein kleines Programm aufgeführt.

Öko-Kinderbackstube:

Neben leckeren Plätzchen gibt es in der Kinderbackstube viel Wissenswertes zum ökologischen Landbau. Auch Gruppen, Vereine und Betriebe sind herzlich willkommen. Außerdem verwandelt sich die Backstube wochentags am Abend in eine Bühne und lädt zu Musik, Lesung, Theater, Film und Diskussion ein.

Backzeiten für Kindergruppen und Schulklassen (bis einschließlich 4. Klasse): Mo – Fr am Vormittag, Anmeldung unter +49 176 79003412

Backen für Groß und Klein (ohne Anmeldung), wochentags ab 15 Uhr, sowie Sa/So ab 10 Uhr

„Florales zur Weihnachtszeit“: Adventsschau zeigt Welt der Märchen

Florales zur Weihnachtsszeit:

Vom 26. November bis zum 22. Dezember findet im mittelalterlichen Gebäude unterhalb des Domes auch wieder die Ausstellung „Florales zur Weihnachtszeit“ statt. Hier präsentieren Floristen aus Thüringen und ganz Deutschland ihre weihnachtlichen Kreationen. In diesem Jahr ist das Thema „„Holz und Traditionen““.

Der Eintritt beträgt 4 Euro (ermäßigt 3,50 Euro). Die Ausstellung ist von 10 - 20 Uhr geöffnet (23., 25. und 26. Dezember 10 - 18 Uhr, 24. Dezember 10 - 13 Uhr)

Video Weihnachtsmarkt

Weihnachtliches Erfurt

Zur Weihnachtszeit erstrahlt die ganze Erfurter Innenstadt im Lichterglanz. Auch fernab des Domberges lohnt sich deshalb ein Bummel durch die Stadt. In historischer Atmosphäre können sich die Besucher schon am Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof auf den Weihnachtsmarktbesuch in Erfurt mit einem ersten Glühwein einstimmen.

Ein kurzes Stück weiter lädt auch der Erfurter Anger mit Handwerksständen, einem Kinderkarussell und vielen weiteren kleinen Buden zum Verweilen ein. Wer sich von hier zu Fuß auf den Weg zum Domplatz macht, kann auf dem Weg schon die vielen weihnachtlichen Stände und Buden auf der Schlösserbrücke und dem Fischmarkt vor dem Rathaus entdecken.

Anreise zum Erfurter Weihnachtsmarkt Foto: Stadt Erfurt

Klein aber Hoho - Erfurts alternative Weihnachtsmärkte

Nicht so groß, dafür aber umso gemütlicher sind Erfurts kleinere Weihnachtsmärkte, auf denen man auch fernab des Trubels heißen Glühwein, leckeres Essen und ungewöhnliche Geschenkideen findet.

Ein Überblick:

Puffbohnen-Weihnachtsmarkt auf dem Wenigemarkt

vom 22. November bis zum 27. Dezember 2019

am Eröffnungstag (22. Dezember): 18 - 22 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 11 - 22 Uhr

Freitag und Samstag: 11 - 23 Uhr

geschlossen am 24.11; 24.12 und 25.12

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 25. November bis 28. Dezember auf dem Gelände der alten Braugold Brauerei in der Erfurter Schillerstraße statt.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 15 Uhr bis 22 Uhr

Freitag: 15 Uhr bis 23 Uhr

Samstag: 11 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag 11 Uhr bis 20 Uhr

Vom 24. bis 26. Dezember bleibt der Markt geschlossen

Neuer Platz für mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Erfurt gefunden

Kein Weihnachtsmarkt am Hirschgarten

Kaisersaal-Garten: SWE-Eiswelt

Vom 26. November 2019 bis zum 5. Januar 2020 öffnet die SWE-Eiswelt im Kaisersaal-Garten in diesem Winter wieder ihre Pforten und lädt auf einer 200 Quadratmeter großen Eisfläche zum Eislaufen und Genießen ein.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 12 bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag: 12 bis 22 Uhr

Geschlossen: 24.12., 25.12., 31.12., 01.01.

Zum Güldenen Rade

Weihnachtsmarkt im Innenhof vom 22. November bis zum 30. Dezember 2019

Montag bis Donnerstag: 16 bis 21 Uhr

Freitag: 16 bis 23 Uhr

Samstag: 11 bis 21 Uhr

Hirsch Heinrich Weihnachtsmarkt in der Engelsburg

Vom 22.11. bis 23.12. im Kulturzentrum Engelsburg

Montag - Freitag von 17 bis 22 Uhr

Samstag - Sonntag von 15 bis 22 Uhr

Luthermarkt an der Kaufmannskirche

vom 25. November bis 28. Dezember

Sonntags bis Donnerstag 11 - 22 Uhr

Freitag und Samstag 11 - 23 Uhr

Christkindlmarkt beim Augustiner an der Krämerbrücke

vom 25. November bis 5. Januar

von 12 bis 22 Uhr

Fairer und nachhaltiger Adventsmarkt in der Barfüßerkirche

am 30. November von 12 bis 19 Uhr

Heimlich Adventsmarkt

auf der Predigerwiese (nahe Schlösserbrücke)

vom 29. November bis 21. Dezember

15 Uhr bis 21 Uhr

montags und dienstags geschlossen

Franz Mehlhose Adventsmarkt

am 15. Dezember

von 12 bis 19 Uhr

WunderMarkt im Predigerkeller

am 7. Dezember

von 13 Uhr bis 18 Uhr

"Der Kleinste Weihnachtsmarkt" Erfurts

Der FC Rot-Weiß Erfurt ist in diesem Jahr vom 22. November bis 23. Dezember in der Kürschnergasse Teil des Erfurter Weihnachtsmarkts. Der "Kleinste(r) Weihnachtsmarkt powered by FC Rot-Weiß Erfurt e.V." besteht aus einem eigenen RWE-Weihnachts-Fanshop sowie einem Glühweinstand, teilte der Verein mit.

offizielle Eröffnung mit der gesamten 1. Mannschaft: Montag, den 25. November von 18 bis 20 Uhr

an ausgewählten Tagen werden sich auch weitere Vereine der Region dort präsentieren

Anreise und Parken

In der Adventszeit und gerade an den Adventswochenenden ist das Parken in der Erfurter Innenstadt meist schwierig. Während des Weihnachtsmarktes sind die innerstädtischen Parkhäuser aufgrund der großen Anzahl an Besuchern aus ganz Deutschland erfahrungsgemäß sehr stark ausgelastet. Wichtigste Empfehlung für die Erfurter ist es deshalb, möglichst nur mit Stadtbahn und Bus zum Besuch des Weihnachtsmarktes und der Innenstadt zu kommen.

Anreise zum Erfurter Weihnachtsmarkt Foto: Stadt Erfurt

Wer von außerhalb mit dem Auto nach Erfurt kommt, sollte nach Möglichkeit die Park & Ride Möglichkeiten nutzen. Wie die Stadt Erfurt mitteilt, sind bereits an den Zufahrtsstraßen in die Stadt die P & R-Plätze ausgewiesen. Des Weiteren werden Sie über ein Parkleitsystem zu den verschiedenen Parkhäusern/Tiefgaragen der Stadt geleitet. Gleichzeitig werden die ankommenden Gäste ständig über die aktuelle Aufnahmekapazität der Parkhäuser/Tiefgaragen informiert.

Anreise mit der Bahn

Vom Erfurter Bahnhof ist es nicht weit zum Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz. Für den Fußweg zwischen Hauptbahnhof (Willy-Brandt-Platz) und Domplatz sollten etwa 15 Minuten eingeplant werden. Aber auch die Stadtbahn fährt vom Hauptbahnhof mit Halt auf dem Anger und dem Fischmarkt direkt zum Domplatz. Fahrkarten sind an den Automaten in jedem Stadtbahnwagen erhältlich.

Erfurt im Wandel der Zeit (3): Rund um den Domplatz

