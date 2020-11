Weitere Kindergärten wegen Corona geschlossen

Über eine Verlängerung der Allgemeinverfügung des Kyffhäuserkreises ist noch nicht entschieden. An diesem Montag, 30. November, läuft diese aus. In ihr ist eine verschärfte Maskenpflicht beispielsweise an Bushaltestelle und auf Wochenmärkten geregelt ebenso wie Einschränkungen bei privaten Veranstaltungen. Untersagt wurden alle nicht öffentlichen Veranstaltungen sowie private oder familiäre Feiern mit mehr als 10 Teilnehmern in geschlossenen Räumen und mit mehr als 20 Teilnehmern unter freiem Himmel. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ob die Allgemeinverfügung von Anfang November verlängert wird oder ausläuft, soll am Montag entschieden werden. Die Entscheidung mache man von der neuen Corona-Verordnung des Landes abhängig, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Länder und Bund hatten sich am Mittwoch auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns verständigt und strengere Kontaktregeln verständigt. Im Landratsamt rechnet man damit, dass das Land am Sonntag die neue Verordnung veröffentlicht. Für zwei Bildungseinrichtungen hat am Freitag des Gesundheitsamt Einschränkungen bekannt gegeben. Nachdem ein Coronafall bei einer Erzieherin im Kindergarten in Heygendorf festgestellt worden war, wird die Einrichtung bis zum 11. Dezember auf Anordnung des Gesundheitsamtes geschlossen. Auch in der Regelschule in Roßleben gibt es einen Coronafall. Die Infektion wurde bei einem Schüler festgestellt. Da dieser aber nur eingeschränkt Kontakt hatte mit anderen Schülern und Lehrern würden hier nur diese betroffenen Schüler und Lehrer in Quarantäne geschickt. Für die Schule gilt Stufe gelb nach dem Ampelsystem des Bildungsministeriums mit eingeschränktem Präsenzbetrieb und erhöhten Hygienemaßnahmen. Für den Landkreis meldete das Gesundheitsamt am Freitag 27 Neu-Infektionen. Sechs Menschen gelten als genesen. Die Zahl der aktive Fälle stieg auf 219 – 61 aus dem Altkreis Sondershausen und 158 aus dem Altkreis Artern. 18 Menschen müssen derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden.