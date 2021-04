Am Freitagmorgen kann es in Thüringen auch in tiefen Lagen eine leichte Schneedecke geben. (Archivfoto)

Leichte Schneedecke bis in Tieflagen: Durchwachsenes Wetter in Thüringen

Erfurt Wer in Thüringen sehnsüchtig auf den Frühling wartet, muss sich noch zwei Tage gedulden. Danach wird es laut dem Deutschen Wetterdienst zumindest ein wenig besser.

Der Winter will sich noch nicht ganz aus Thüringen verabschieden. Der Donnerstag startet im Freistaat mit dichten Wolken. Nur im Werratal beginnt der Tag noch freundlich mit Sonnenschein, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Tagesverlauf sei nördlich des Thüringer Waldes immer wieder mit kurzen Schauern zu rechnen.

Diese können Schnee und Graupel auch bis in tiefe Lagen bringen. Die Temperaturen erreichen vier bis sieben Grad, im Bergland ein bis fünf Grad. Am Abend beginnt von Osten her aufziehender Regen. Das Regenfeld erreicht dabei Gebiete östlich der Saale.

In der Nacht breitet sich das Regenfeld über fast alle Landesteile aus. Bis in tiefe Lagen ist mit Schneefall und einer leichten Schneedecke am Morgen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei zwei bis minus ein Grad.

Das Wochenende wird laut DWD dann auch verregnet, die Temperaturen steigen jedoch wieder in den zweistelligen Bereich. Auch in der nächsten Woche bleibt es laut Prognose des Wetterdienstes regnerisch. Bei leicht steigenden Temperaturen ist dann jedoch ein Hauch von Frühling in Sicht.