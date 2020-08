Sturmtief "Kirsten" beschäftigt Feuerwehren im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Ast beschädigt geparktes Auto am Erfurter Kreuz. Der Tierpark in der Arnstädter Fasanerie schließt vorsichtshalber.

Heftige Windböen peitschte Sturm Kirsten seit Mittwochvormittag über den Ilm-Kreis. Das zog eine Handvoll Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren nach sich, die laut Rettungsleitstelle jedoch alle weitgehend glimpflich verliefen. So mussten in Arnstadt und Rudisleben abgebrochene Äste beseitigt werden. Am Erfurter Kreuz beschädigte ein Ast ein geparktes Auto. In Kirchheim kippte ein Baum auf eine Stromleitung, in Rehestädt wurde eine Telefonleitung von einem stürzenden Baum in Mitleidenschaft gezogen.

In Großbreitenbach beseitigten die Kameraden Ziegel, die herabzufallen drohten. Außerdem wurden zwischen Ilmenau und Langewiesen, in Ilmenau-Roda und Elgersburg umgestürzte Bäume beseitigt, die auf oder neben der Fahrbahn lagen und eine Gefahr darstellten.

Der Tierpark in der Fasanerie Arnstadt hatte gegen Mittag vorsorglich seine Tore geschlossen, da sich große Teile des Geländes unter hohen Bäumen befinden. Die Belegschaft wollte ausschließen, dass Besucher durch herabstürzende Äste zu Schaden kommen.

Im Einsatz waren auch zahlreiche Mitarbeiter der Ordnungsämter und Bauhöfe, die sich um Schäden kümmerten, bei denen die Technik der Feuerwehr nicht zum Einsatz kommen musste. Gegen Abend flauten die Sturmböen ab, so dass auch die Zahl der Einsätze ab diesem Zeitpunkt sank.

Sturmtief „Kirsten“ zieht ab - das sind die Aussichten

Sturmtief "Kirsten" über Thüringen: Die Bilanz der Schäden