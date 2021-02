Deutsche Bahn arbeitet mit Hochdruck an Schnellstrecke Erfurt–Halle/Leipzig

Die seit Tagen wegen der Schneemassen gesperrte Schnellstrecke Erfurt–Halle/Leipzig könnte bald wieder freigegeben werden. Es werde mit allen verfügbaren Kräften daran gearbeitet, die Schnellfahrstrecke von Eis und Schnee zu räumen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag. Es sei aber eine besondere Herausforderung, weil die Strecke durch zahlreiche Tunnel und unter anderem über die zwei längsten Eisenbahnbrücken in Deutschland führe.

Nachdem am Mittwoch bei einem Erkundungsflug die Situation eingeschätzt worden war, sei seit Donnerstag eine Schneefräse aus Halle auf der gesamten Strecke im Einsatz, um vor allem die starken Schneeverwehungen an den Tunnelportalen zu räumen. Diese Arbeiten sollten den kompletten Donnerstag andauern. Anschließend sollte ein weiterer Kontrollflug die Fortschritte überprüfen.

"Wenn wir wie geplant vorankommen, können anschließend sogenannte Leerfahrten erfolgen. Das heißt, ICE ohne Fahrgäste an Bord befahren die Strecke zwischen Halle und Erfurt, um beispielsweise sicherzustellen, dass auch die Oberleitungen komplett eisfrei sind", erläuterte die Bahnsprecherin. Die wichtige Nord-Süd-Verbindung war tagelang nur per Umleitung über Weimar möglich. Dies hatte zu erheblichen Verzögerungen geführt.

Deutsche Bahn: 95 Prozent des Streckennetzes wieder befahrbar

Unterdessen teilte die Deutsche Bahn mit, dass nach den massiven Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr vielerorts die Züge wieder rollten. "Rund 95 Prozent des Streckennetzes sind wieder befahrbar - allerdings häufig mit Einschränkungen und teils hohen Verspätungen", teilte der bundeseigene Konzern am Donnerstag mit. Nach wie vor erschwerten Schnee, vereiste Oberleitungen und Temperaturen von bis zu minus 26 Grad die Räum- und Reparaturarbeiten, hieß es. "Aktuell kommt es regional noch zu großen Einschränkungen im Harz-Weser-Netz und in Thüringen."

Tausende Mitarbeiter seien rund um die Uhr im Einsatz, mehr als 22.000 Mal seien Schneeräumkräfte bislang in die Bahnhöfe ausgerückt. Mehr als ein Dutzend Aufenthaltszüge seien in den Bahnhöfen bereitgestellt worden. Zudem seien bis Donnerstag rund 2000 Hotel- und Taxigutscheine ausgestellt worden.

Immer noch Verspätungen und Zugausfälle

Auf den Ost-West-Verbindungen gebe es inzwischen wieder ein eingeschränktes, aber stabiles Angebot. "Auch zwischen Nord und Süd verkehren wieder mehr Züge", teilte die Bahn am Donnerstagmorgen mit. "Mit dem heutigen Betriebsbeginn wird zudem der grenzüberschreitende Verkehr in die Niederlande wieder aufgenommen." Dennoch komme es weiterhin zu deutlichen Verspätungen. Auch Zugausfälle seien möglich.

❄⚠ Der Bahnverkehr wird schrittweise wieder aufgenommen. Die Räumarbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren, werden aber von den niedrigen Temperaturen beeinflusst. Es kommt noch zu Verspätungen und Zugausfällen. Die betroffenen Strecken findet ihr auf https://t.co/rnaSSELCgU. — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) February 11, 2021

Kritik kam am Donnerstag von den Wettbewerbern der Bahn. Auch am fünften Tag hielten demnach maßgebliche Störungen besonders auch im Güterverkehr auf der Schiene an, teilte das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) mit. Die Organisation der Winterdienste reiche nicht aus. Bei 33.000 Schienenkilometern und 61.000 Weichen könnten auch "Tausende Mitarbeitende" zu wenig sein.

