Sturmtief „Kirsten“: Tierpark Gotha bleibt am Mittwoch geschlossen

Am Mittwoch bleibt der Tierpark Gotha geschlossen. Das teilt die Kultourstadt Gotha, der Betreiber des Parks, mit. Grund dafür ist das Sturmtief Kirsten, das mit starken Böen über Thüringen fegt.

Ob der Tierpark am Donnerstag öffnen kann, ist derzeit noch unklar. Die Kultourstadt will die Nacht abwarten und am Morgen entscheiden, ob Besuchern durch die Folgen des Sturms Gefahr droht. Das gilt auch für die Konzerte von Ingvay und Bad Temper Joe am Samstag und Sonntag. Der Tierpark Gotha befindet sich am Fuße des Seebergs und ist umgeben von hohen Bäumen.

