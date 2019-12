Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfälle auf glatten Straßen im Südharz

Der Winter naht. Seine Vorboten sind ein wenig Schnee und glatte Straßen. Sofort registrierte die Nordhäuser Polizei am Mittwochabend einige Verkehrsunfälle, bei denen den Autofahrern das Wetter zum Verhängnis geworden ist.

Zwei Beispiele: Bei Nohra endete am frühen Mittwochabend für einen älteren Mann die Fahrt im Straßengraben. Der Rentner war auf der Landstraße zwischen Nohra und Wipperdorf unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Dacia verlor, wie die Nordthüringer Landespolizeiinspektion am Donnerstag berichtete. Das rutschende Auto querte die Gegenfahrbahn, stieß gegen ein Verkehrszeichen und landete schließlich im Straßengraben. Der Rentner blieb unverletzt. Sein Auto und das Verkehrsschild wurden allerdings erheblich beschädigt.

In Werna geriet ein Mann mit seinem Auto am Mittwochabend in der Appenröder Straße in den Gegenverkehr. Der 59-Jährige hatte aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über sein Auto verloren, berichtete die Polizei. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Die Autos mussten jedoch abgeschleppt werden.