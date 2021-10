Warnung vor Sturm Ignatz: Friedhöfe in Sömmerda gesperrt

Sömmerda. Die Kreisstadt Sömmerda ergreift Maßnahme in Vorbereitung auf das angekündigte Sturmtief Ignatz.

Auf Grund der für den 21. Oktober vorhergesagten kritischen Wetterlage sind die städtischen Friedhöfe in Sömmerda und den Ortsteilen an diesem Tag aus Sicherheitsgründen für Besucher geschlossen, informierte die Stadtverwaltung. Grund dafür sei die vom Deutschen Wetterdienst angekündigte Sturmwarnung. Schilder mit der Mitteilung über die Schließung am Donnerstag sollten noch im Laufe des Mittwoch an den Eingängen der Friedhöfe angebracht werden, hieß es aus dem Rathaus.