Maßnahmenplan greift im Corona-Fall an Nordhäuser Hochschule

Nordhausen. „Wir versuchen, uns gut vorzubereiten, um auch bei einer weiteren Verbreitung der Pandemie geeignete Maßnahmen treffen zu können“, sagt Jörg Wagner. Der Präsident der Nordhäuser Hochschule verweist auf den Maßnahmenplan zur Covid-19-Pandemie, den die Bildungseinrichtung bereits am 4. März aufgestellt hat. Dort ist in 13 Punkten aufgelistet, wie sich das Personal und die Studenten der Hochschule im Verdachtsfall einer nachgewiesenen Infektion bei einem Mitglied der Hochschule zu verhalten haben.

„Es gibt jeden Tag eine neue Sachlage“, macht Wagner deutlich. Die Hochschulleitung stehe ständig mit Vertretern des Landes Thüringen in Verbindung. „Wenn es neue Bestimmungen von Seiten des Freistaates geben sollte, werden wir diese selbstverständlich zu befolgen“, betont der Präsident. Sollte tatsächlich eine Corona-Infektion bekannt werden, trete sofort ein siebenköpfiger Krisenstab zusammen. Dieser treffe die weiteren Entscheidungen. Die nachfolgenden Szenarien seien vom konkreten Fall abhängig.

„Es gibt verschiedene Möglichkeiten. So kann die Teilnahme an Vorlesungen online in einen virtuellen Raum verlegt werden. Das ist technisch machbar“, nennt Wagner ein Beispiel. Es könne aber auch das Semester nach hinten verlegt werden. „Wir haben verschiedene Szenarien diskutiert und versuchen, diese soweit es geht vorzubereiten“, so Wagner.