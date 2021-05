Formel-1-Bolide für die Füße

Axel Lukacsek erzählt über die Revolution der Laufschuhe und warum sie für die Hobbysportler ungeeignet sind.

Auf leisen Sohlen pirschte sich Abele Bikila mit der Startnummer elf an allen vorbei, der Zieleinlauf auf dem Kopfsteinpflaster der Via Appia Antica war mit Fackeln ausgeleuchtet. Der dürre Mann erreichte scheinbar entspannt das Ziel, als habe er gerade einen Spaziergang durch die historischen Gassen von Rom unternommen. Der Äthiopier holte bei den Sommerspielen von 1960 mit Marathon-Gold nicht nur den ersten Olympiasieg für den afrikanischen Kontinent. Bikila bewältigte die 42,195 Kilometer in 2:15:16 Stunden – und zwar barfuß.

Jene sportliche Sensation wäre heute gar nicht mehr möglich. Schließlich besitzt jeder Weltklasseläufer einen Vertrag mit einem Ausrüster. Und längst sind Wunderschuhe auf dem Markt, die sämtliche Siebenmeilenstiefel mit ihren nachgesagten Zauberkräften in den Schatten stellen. Im Oktober 2019 nämlich schaffte Eliud Kipchoge in Wien die klassische Distanz in 1:59:40 Stunden und damit als erster Mensch in unter zwei Stunden. Der Kenianer kam auf eine Geschwindigkeit von 21 km/h – zwei Stunden lang.

Weil das Rennen unter Laborbedingungen stattfand und ihm sage und schreibe 41 Tempomacher zur Seite standen, wurde die Fabelzeit nicht als Weltrekord anerkannt. Vor allem aber hatte er einen Prototyp von Laufschuh unter den Füßen – mit drei Carbonplatten und neuem Dämpfungssystem.

Der internationale Leichtathletik-Verband hat die Wunderschuhe inzwischen legalisiert und Regeln aufgestellt. Nicht mehr als 40 Millimeter darf die Sohle dick sein, höchstens eine Carbonplatte ist erlaubt. Vorschrift ist es seit einem Jahr zudem, dass neue Modelle vier Monate im Handel angeboten worden sein müssen, bevor Profis sie im Wettkampf tragen dürfen.

Inzwischen hat eine regelrechte Flut an Weltrekorden die Welt der Dauerläufer überschwemmt. Vor vier Jahren nämlich rannten vier Männer den Marathon unter 2:05 Stunden. 2019 waren es immerhin schon 17. Auf den ersten Blick haben sich die Wunderschuhe mit dem Trampolin-Effekt ziemlich gut getarnt. Im Internet gab es von Nutzern auch schon mal gehässige Kommentare. Die Dinger würden klobig wirken. Gar so, als stammten sie aus der Produktion eines Orthopädie-Schumachers.

Den Laufprofis ist das freilich egal. Längst haben alle Stars der Szene Rennmaschinen an den Füßen. In den Sohlen ist nämlich das Hightech-Material Carbon verbaut. Genau jene Veränderung, die schon vor 20 Jahren erstmals getestet wurde, ist das Erfolgsgeheimnis. Denn durch die spezielle Sohle sparen die Läufer jene Energie, die sie wiederum in schnellere Zeiten investieren. Schätzungsweise zwei bis drei Minuten können bei einem Marathon gut gemacht werden.

Deutschlands Top-Läufer geben eindeutige Antworten auf die Frage nach dem Effekt der Schuhe. „Der Unterschied zu den früheren Modellen ist groß. Der Abdruck ist jetzt viel intensiver, du springst förmlich“, sagt Amanal Petros. Der 25-Jährige steigerte im Dezember den deutschen Rekord auf 2:07:18 Stunden und verbesserte die Bestmarke um 3:11 Minuten – in neuen Schuhen versteht sich.

Die neue Fußbekleidung wirkt wie Doping für den Kopf. „Das Gefühl des Bergablaufens, dass der Schuh einen schneller macht, sorgt dafür, dass man insgesamt, sich doch mehr motiviert schneller zu laufen“, sagte Arne Gabius, mehrfacher deutscher Meister. Der Nutzen der neuen Schuhe ist so enorm, dass es längst sogar Forderungen gibt, zwei verschiedene Rekordlisten zu führen.

Ganz billig sind die Dinger allerdings nicht. Zwischen 200 und 300 Euro muss man schon hinblättern. Die Materialschlacht ist längst im Gange. Die Wirkung der Carbonsohle, die auf flachem Asphalt oder auf einer Tartanbahn am größten ist, lässt bereits nach 200 gelaufenen Kilometern nach.

Für die meisten Hobbyläufer, die im Wald, auf Schotterwegen, schrägen Wiesen und auf mit Steinen gepflasterten Trails einfach nur Entspannung suchen oder beim Rennsteiglauf sportliche Grenzen ausloten, sind solche Wunderschuhe deshalb nicht geeignet. Das wäre dann so, als würde man mit einem Formel-1-Boliden zum Wochenendeinkauf fahren.