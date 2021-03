Halbzeit: Ibra, Ibu und Zoff

Dirk Pille setzt seine Torwart-„Karriere“ nach Corona fort und bewundert reife Leistungen.

Als am vergangenen Samstag beim Handball-Gipfel zwischen Flensburg und Kiel Mattias Andersson (43) eingewechselt wurde, da hat es endgültig Klick gemacht. Eine schwere Kiste Kaminholz und eine Ibu 600 später war die Entscheidung gefallen. Nach Corona setze ich die Torwart-„Karriere“ in unserer Thüringer Journalistenauswahl fort. Die Erdanziehungskraft fordert zwar inzwischen wegen eines Bäuchleins ihren Tribut, aber der Ehrgeiz, Bälle zu halten – der ist noch da.

Mein Vorbild war früher im Handball Wieland Schmidt, der Olympiasieger von 1980 aus Magdeburg. Seine letzte Parade im Endspiel gegen die Sowjetunion hat sich in das Gedächtnis gleich mehrerer DDR-Generationen gebrannt. Im Fußball hieß mein Held Dino Zoff. Weltmeister mit 40. Der älteste Spieler, dem dies gelang. 3:1 über Deutschland 1982. Dino Nazionale hatte all das, von dem ich träumte. Unaufgeregtheit, Perfektion und ein graues Trikot mit blauem Kragen.

Da wir alle älter und fitter werden, ist es kein Wunder, wenn die Zahl der Comebacks steigt. Zlatan Ibrahimovic hat sich gerade mit 39 wieder das schwedische Nationaltrikot angezogen. Der Superstar sang sogar erstmals die Hymne mit. Dann ließ er die entscheidende Vorlage zum 1:0-Sieg gegen Georgien folgen und erklärte sich gleich zum König seines Landes. „Es gibt einen alten und einen neuen König“, meinte „Ibra“ im gewohnten Anflug von Größenwahn und fügte an: „Ich habe den Thron vor 20 Jahren übernommen.“

Im Boxen will der einstige Superstar Oscar de la Hoya nach 13 Jahren aus dem sportlichen Ruhestand zurückkehren. Der nun 48 Jahre alte US-Amerikaner, der als erster Boxer in sechs verschiedenen Gewichtsklassen einen Weltmeistertitel holen konnte, will am 3. Juli in den Ring steigen. Das bislang letzte Mal stand der Olympiasieger 2008 im Ring, als er gegen Manny Pacquiao den Kürzeren gezogen hatte.

Boxen ist überhaupt eine richtige Comeback-Sportart. Hier sorgt Mike Tyson mit 54 Lenzen seit November für Stimmung. Sein erstes Duell mit Roy Jones Jr. endete unentschieden. Da es bei den Profiboxern auch im Alter noch um eine Menge Kohle geht, einigten sich nun auch Tyson und Evander Holyfield nach bissigem Zank auf einen Kampf. Ein Duell der beiden Box-Rentner wäre das erste Aufeinandertreffen seit dem 28. Juni 1997, der in die Sport-Geschichte einging. Damals hatte Tyson seinem Rivalen in der dritten Runde ein Stück vom rechten Ohr abgebissen und wurde disqualifiziert. Ältester Fußballprofi der Welt ist übrigens ein Japaner. Wen wundert es bei einer Lebenserwartung von 84 Jahren? Kazuyoshi Miura, genannt King Kazu, ist fast 54 und verlängerte noch einmal seinen Vertrag beim FC Yokohama in der J-League, Japans erster Liga.

Schon 60 Jahre steht die älteste Handballerin der Welt auf der Platte. Die Oma, an der keiner vorbeikommt, heißt Josefine Meerkamp und spielt mit 76 Jahren bei WMTV Solingen. Der absolute Sport-Oldie auf dem Globus ist jedoch ein Franzose. 2017 stellte der 105 Jahre alte Robert Marchand im Vélodrome National bei Paris mit 22,574 km den ersten Stundenweltrekord in der Klasse „105+“ auf. Im Jahr darauf beschloss der frühere Feuerwehrmann, Holzfäller und Weinhändler auf Anraten seiner Ärzte, seine Radsport-Laufbahn endgültig zu beenden. Ältester lebender Olympiasieger ist Durward Knowles. Der Nationalheld der Bahamas holte 1964 Segel-Gold und ist stolze hundert Jahre alt. Das Olympische Feuer in Japan wird der älteste Mensch der Welt tragen. Es ist – natürlich eine Frau. Kane Tanka ist 118 Jahre alt, arbeitete mit 103 noch in einem Laden und trinkt gern Cola.

Der einstige Juventus-Star Zoff wird nächstes Jahr 80 Jahre alt und steht natürlich nicht mehr im Tor. Wie lange man auf dieser Position seiner Abwehr Sicherheit geben kann, zeigt Wolfgang Kaben. Mit 85 (!) stand er vor der Corona-Pandemie noch regelmäßig bei der SG Preußen Gladbeck auf dem Rasen. Der Mann spielt also seit Kriegsende Fußball. Da bin ich mit meinen 57 Lenzen ein junger Hüpfer.

Kein Grund also, die Torwart-Karriere überstürzt zu beenden.