Viel Platz und kein Stress

Gerlinde Sommer zur Frage, ob sich die Buga schon lohnt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser.

Stellen wir die Kosten-Nutzen-Frage: Lohnt es sich, jetzt zur Bundesgartenschau zu gehen, da doch die Häuser gesperrt und die Veranstaltungen abgesagt sind? Zu klären ist, welchen Wert der Einzelne dem jetzt möglichen Erlebnis beimisst.

Auf der sicheren Seite sind bei diesem Rechenbeispiel jene, die eine Dauerkarte für die Buga haben. Es ist bedauerlich, dass coronabedingt etwa die Erfurter Peterskirche geschlossen bleibt. Doch es gibt viel Platz draußen für jene, die jede Gelegenheit nutzen, um sich etwa auf dem Petersberg umzuschauen. Als ich jüngst dort war, fielen mir die entspannten Gesichter auf. Es waren vor allem Familien unterwegs – und das an einem Tag, an dem es ziemlich frisch war, wie man so sagt, wenn man nicht sagen will: kalt, windig und bewölkt. Großeltern mit Kindern, junge Mütter mit Kinderwagen, Paare, kleine Gruppen. Es waren wenige Besucher. Es gab nirgends Gedränge. Jeder fand abseits der Verkaufsstellen einen Sitzplatz, um zu verschnaufen. Gelohnt hat sich der Besuch, dem ein Test am Wohnort vorausging, schon deshalb, weil die Bepflanzung und die veränderte Landschaft überzeugten. Wir werden also wiederkommen. Und dann hoffentlich bald sehen, was bisher noch hinter verschlossenen Türen liegt.