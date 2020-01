Mohrings Machtwort zur Werteunion und einen Parteiaustritt

Die „Werteunion“ wirbelt auch die Thüringer CDU ordentlich durcheinander. Deren Parteichef hat jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung ein Machtwort gesprochen: „Die Werteunion spricht nicht für die CDU Thüringen.“ Dass CDU-Mitglieder zusammen kämen und miteinander reden, daran stört sich Mohring indes nicht. „Ich habe nichts dagegen, dass sich Menschen miteinander über Politik unterhalten“, sagt er. Auch wenn das unter dem Label „Werteunion“ geschieht sei diese „keine Gruppe der CDU Thüringen“.

Vor wenigen Tagen hatte der CDU-Landrat Werner Henning aus dem Eichsfeld offen darüber nachgedacht, wegen der „Werteunion“ die Partei zu verlassen und die Unionsspitze aufgefordert, klar zu benennen wofür die Partei stehe. Hennings Anlass wiederum war eine Aufforderung des Thüringer Werteunionsvorsitzenden Christian Sitter, darüber nachzudenken, ob er in der CDU noch richtig sei. Zuvor hatte wiederum Henning nach der Landtagswahl am 27. Oktober eine Öffnung seiner Partei zur Linkspartei gefordert. Sollte seine Haltung nicht erwünscht sein, so der Landrat, möge man ihm das sagen - allerdings von mandatierter Stelle der CDU Thüringen aus.

Henning fühlte sich bei Einladung nicht korrekt informiert

Mohring hofft jetzt, dass der Eichsfelder Landrat auch über die bisherigen 45 Jahre hinaus der Partei die Treue hält. „Ich schätze ihn sehr“, sagte der Parteichef. Er wolle demnächst Kontakt zu ihm aufnehmen und das persönliche Gespräch suchen. Henning ist seit mehr als 30 Jahren Landrat im Eichsfeld und war zuletzt mit mehr als 82 Prozent der Wählerstimmen in seinem Amt bestätigt worden.

Eine Veranstaltung der Werteunion im eichsfeldischen Niederorschel mit mehr als 200 Teilnehmern war Auslöser der Gedanken Hennings um einen Parteiaustritt. Gastredner war der Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Henning hatte damit gerechnet, dass dort „zehn Leute zusammenkommen und über Werte diskutieren“ und fühlte sich offenbar bei der Einladung nicht korrekt informiert. Dennoch hielt er ein Grußwort, machte darin aber deutlich, dass es „nicht meine Welt ist“, wenn eine Gruppe komme und den einzig wahren Wert für sich reklamiere.

