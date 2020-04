Ein Konzert erleben und dabei die Abstandsregeln einhalten geht nicht? Doch! Max Giesinger spielt ein Konzert exklusiv in Erfurt - im Autokino!

Erfurt. Konzerte müssen auch in der Corona-Krise sein - und seien es Autokonzerte: Max Giesinger gibt in Erfurt, Düsseldorf und Hannover exklusiv seine „Die Reise“-Hits zum Besten.

Max Giesinger kommt mit "Die Reise"-Hits nun doch noch nach Erfurt

„Macht schon mal die Windschutzscheiben sauber!“ Die Fans von Max Giesinger hatten sich schon damit abgefunden, den Sänger so schnell nicht in Erfurt zu erleben. Noch vor Ende März wollte er in der Thüringenhalle auftreten, doch das Coronavirus machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Doch schon im Mai gibt es Ersatztermine - dank der Autokinos, die nun aller Orten entstehen.

Am 22. Mai gastiert der Musiker mit seiner Autokino-Reise in Erfurt. Übertragen wird das Ganze ab 20 Uhr von der Messe aus. Weitere Stationen sind einen Tag später Düsseldorf sowie am 25. Mai Hannover. Bei diesem besonderen Format gibt es Einiges zu beachten: Ein Ticket gilt für ein Auto. Es dürfen lediglich Kinder aus dem eigenen Haushalt teilnehmen, ein Kinderticket gilt bis einschließlich 15 Jahre.

Vor einem Meer aus Lichthupen und Blinkern wird das ein ganz außergewöhnliches Erlebnis - natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

