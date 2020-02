In Ilmenau gibt es zwei neue Verdachtsfälle auf Corona-Infektionen.

Ilmenau. Aus Ilmenau wurden erneut zwei Coronavirus-Verdachtsfälle gemeldet. Vor wenigen Tagen war bereits ein 30-Jähriger wegen des Verdachts in der Ilm-Kreis-Klinik in Quarantäne.

Neue Verdachtsfälle auf Coronavirus-Infektionen in Ilmenau

Zwei neue Verdachtsfälle auf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind am Wochenende in Ilmenau bekannt geworden. Das sagte eine Sprecherin des Landratsamt Ilm-Kreis am Montag. Zuvor hatte MDR Thüringen online berichtet.

Vor wenigen Tagen hatte sich der Verdacht bei einem 30-Jährigen, der in der Ilm-Kreis-Klinik in Ilmenau unter Quarantäne war, nicht bestätigt.

