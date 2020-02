Mit Lindwurm an der Decke: Jürgen "Gurke" Scholz, Andreas Braun und Elektriker Ralf Klein gehören zu den zahlreichen Helfern des Lindwurm Faschingsclubs, die den Apoldaer Bluesfasching in der Tiefgarage des Hotels am Schloß vorbereiten.

Apolda. Beim Apoldaer Bluesfasching herrscht in der Tiefgarage des Hotels am Schloß Ausnahmezustand. Am Freitagabend beginnt die Kult-Fete mit Bands.

Noch Karten für Apoldaer Bluesfasching zu haben

Der Apoldaer Bluesfasching ist Kult. Am Freitagabend geht er in der Tiefgarage des Hotels am Schloß in Apolda in seine 34. Auflage. An diesem Abend und am Samstagabend treten unter dem Motto „Knobiduft im Drachenheim – Gesinde(l) schwingt das Blueserbein“ zahlreiche Bands auf. Um die 20 sind es. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Natürlich wird wieder jede Menge Knoblauch verarbeitet, acht Kilo sind es in diesem Jahr. Karten für das Spektakel gibt es noch an den Abendkassen. Derzeit laufen die Vorbereitungen noch auf Hochtouren. Kulissen werden eingerichtet, Imbissstationen präpariert, Elektrokabel verlegt und Sitzgelegenheiten eingerichtet. Der Lindwurm hängt bereits an der Garagendecke. Das Wasser, das in den vergangenen tagen am tiefsten Punkt der Tiefgarage immer wieder Sorgen bereitet hatte, ist inzwischen komplett abgesaugt, so dass die Party voraussichtlich trockenen Fußes stattfinden kann. Trotzdem verweisen fürsorgliche Herren von Lindwurm Faschingsclub darauf, dass Damen mit feinen Schuhen sicherheitshalber Gummistiefel parat haben sollten oder Schwimmflossen. Übrigens: Die Herren meinten, dass ihnen ein paar junge hübsche Nixen auch ganz recht wären …