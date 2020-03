Leipzig. Erwin Bugar vom NOFV hofft, dass die Spielpausen in den Ligen bald beendet sind. Die Einnahmen fehlen, weshalb man so schnell wie möglich in den Spielbetrieb zurückkehren müsste.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

NOFV-Chef Erwin Bugar hofft auf schnelle Rückkehr in Spielbetrieb

Präsident Erwin Bugar vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) hofft auf ein baldiges Ende der Spielpausen in den Ligen. „Ohne Spiele keine Einnahmen. Wir müssen so schnell wie möglich in den Spielbetrieb zurück“, sagte Bugar der „Bild“-Zeitung (Donnerstag). Der 67-Jährige fordert angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation in vielen Vereinen solidarische Maßnahmen. „Wir müssen ran an die Kommunen. Platz- und Stadionmieten und die Pacht für Stadiongaststätten müssen gesenkt werden“, betonte Bugar. „Die Verwaltungs- und Berufsgenossenschaft muss Beiträge stunden. Wenn das nicht passiert, sind die Vereine nicht mehr liquide.“ Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog