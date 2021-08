EPISODE 18 Schöne Orte in Thüringen: Das Schloss Sondershausen

Sondershausen Heute geht es in den Norden Thüringens, in die ehemalige Residenzstadt Sondershausen. Wer die einstige Bergbaustadt besucht, der kommt an der faszinierenden Pracht des Sondershäuser Schlosses eigentlich nicht vorbei.