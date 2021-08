Episode 17 Schöne Orte in Thüringen: Der Untermarkt in Mühlhausen

Bereits die Stadtmauer mit ihren Wehranlagen und die Türme der 11 mittelalterlichen Kirchen der ehemaligen Reichsstadt Mühlhausen versetzen den Besucher in eine längst vergangene Zeit. Mühlhausen verfügt über einen nahezu vollständig erhaltenen Stadtmauerring, der auf 370 Meter begehbar ist.

Betritt man den Untermarkt türmt sich an der Westseite imposant die Bachkirche Divi Blasii. Es scheint so, als ob sie über das, was auf der 10.000 Quadratmeter großen Marktfläche davor geschieht, wacht.

Der Mühlhäuser Untermarkt wird sowohl für ein großzügiges Markttreiben als auch für Open-Air-Veranstaltungen genutzt.

Wer den Platz betritt, dem fallen die in Travertinplatten mit Edelstahl-Buchstaben eingelassenen Zeitbänder und Zitate auf, die von 991 bis in die Gegenwart wichtige Geschichtsetappen der Stadt markieren. Dazu gehören auch die Abschnitte, in denen zwei berühmte Zeitgenossen ihre Spuren in Mühlhausen hinterlassen hatten:

Johann August Röbling und Johann Sebastian Bach.

Röbling, der Erbauer der Brooklyn Bridge in New York City, wurde 1806 in Mühlhausen geboren.

Johann Sebastian Bach wiederum wirkte von 1707 bis 1708 in der Kirche Divi Blasii.

Beiden wurden auf dem Untermarkt bronzene Denkmäler gesetzt.

Der Untermarkt gehört zur Mühlhäuser Altstadt und damit zum zweitgrößten Flächendenkmal Thüringens. Die mittelalterliche Altstadt wird von der 2,75 Kilometer langen Stadtmauer umschlossen. Als Material für die innere (und später auch äußere) Stadtmauer einschließlich der Tore und Türme wurde der in Mühlhausen vorkommende und hier gebrochene Travertin verwendet, ein geologisch junger Süßwasserkalk.

Rund um den Untermarkt kann man in gemütliche Kneipen und Cafés einkehren.

Außerdem befindet sich unweit des Platzes die Kornmarktkirche. Das ehemalige Franziskanerkloster beherbergt eine umfangreiche Ausstellung zum Deutschen Bauernkrieg. Vorgestellt werden dort auch bedeutende Theologen der Reformationszeit, die einen alternativen Weg zu Luthers Reformation suchten.