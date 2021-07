Episode 14 Schöne Orte in Thüringen: Die Rumpelburg in Bad Langensalza

Wer die Kur- und Rosenstadt Bad Langensalza besucht, kann sich auf eine blühende Weltreise durch die zehn Parks und Themengärten begeben. Im Jahr 2011 gewann Bad Langensalza sogar den Titel „Blühendste Stadt Europas“ im internationalen Wettbewerb Entente Florale Europe.

Ein Highlight für die kleinen Besucher der Stadt ist das einzigartige Spielparadies namens „Rumpelburg“. In der Kindererlebniswelt können kleine und auch große Besucher in eine vergangene, traumhafte, fantasievolle, aber auch abenteuerliche Welt eintauchen. Auf mehreren Ebenen, die mit Tunneln, Rutschen und Brücken verbunden sind, können Kinder ausgiebig spielen und klettern. Dazu kommt manche Nische und Geheimtür, die entdeckt werden will.

Für die kleinsten Besucher gibt es einen Stall zum Krabbeln und spielen.

An die einstige Scheune schließt sich eine geschützte Freifläche an, auf der neben einem Baumhaus mit Hexenküche und Kletterelementen vor allem eine kleine Stadt aus Holz zum fantasievollen Spielen einlädt. In der Kinderstadt können die Mädchen und Jungen in verschiedene Rollen schlüpfen z.B. als Uhrmacher, als Bäcker, als Doktor oder als Casino-Inhaber.

Viel Spaß haben die Kinder im Sommer, wenn Sie im Matschbereich mit seinem Wasserwerk spielen können.

Geöffnet hat die Rumpelburg im Zeitraum bis 10. September 2021: