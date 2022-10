32 Jahre Deutsche Einheit - Feierlichkeiten in Erfurt begonnen

Erfurt In diesem Jahr lädt Thüringen zu den offiziellen Feierlichkeiten nach Erfurt ein. Der Auftakt wurde allerdings erschwert.

Das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit ist am Samstag unter grauem Himmel und bei Wind und Regen in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt gestartet. Da der Freistaat den Vorsitz im Bundesrat innehat, finden die zentralen Feierlichkeiten unter dem Motto "Zusammen wachsen" in diesem Jahr in Thüringen statt. Von Samstag bis Montag stellen sich die einzelnen Bundesländer wie auch Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht im Rahmen des Bürgerfests in der Erfurter Innenstadt vor. An den drei Tagen gibt es auch zahlreiche Kultur- und Unterhaltungsangebote. Alle städtischen Museen und Galerien haben kostenfrei geöffnet.

Liveblog zur Einheitsfeier in Erfurt: Konzert zum Auftakt wegen Regen ausgefallen

Verhaltenes Interesse am Samstag

Die Thüringer Staatskanzlei hatte vorab mit bis zu 120.000 Besucherinnen und Besuchern täglich bis einschließlich Montag in Erfurt gerechnet. Am Samstag war das Interesse jedoch zunächst verhalten - Grund dafür war vermutlich das Wetter. Die Polizei schätzte am Nachmittag, dass rund 2000 Gäste mit Regenschirm durch die Altstadt und über den Domplatz schlenderten. Man rechne aber damit, dass bei zunehmend besserem Wetter auch der Besucherzustrom größer werde.

Am 3. Oktober vor 32 Jahren wurden die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik (DDR) vereinigt. Vorangegangen waren friedliche Demonstrationen im Herbst 1989. Mit dem Einheitsvertrag wurde der 3. Oktober als Nationalfeiertag festgelegt.

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Ein dreitägiges Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in der Landeshauptstadt Erfurt wird auf dem Domplatz eröffnet. Foto: Martin Schutt / dpa

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Als "Grundgesetz" verkleidet geht ein Mann über den Domplatz, während ein dreitägiges Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in der Landeshauptstadt Erfurt eröffnet wird. Foto: Martin Schutt / dpa

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Trommlerinnen aus Altenburg spielen zur Eröffnung eines dreitägigen Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit in der Landeshauptstadt Erfurt. Foto: Martin Schutt / dpa

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Bodo Ramelow und Andreas Bausewein beim Eröffnungsrundgang über das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit 2022 in Erfurt. Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Andreas Bausewein und Katrin Göring-Eckardt auf der Eröffnungsveranstaltung auf dem Domplatz zum Tag der Deutschen Einheit 2022 in Erfurt Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Ein Model eines Autonomen Agrarfahrzeuges am Stand des Bundeslandes Baden-Württemberg auf dem Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit 2022 in Erfurt. Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Andreas Bausewein, Katrin Göring-Eckardt, Bodo Ramelow, Carsten Schneider und Stefan Ganß auf der Eröffnungsveranstaltung auf dem Domplatz zum Tag der Deutschen Einheit 2022 in Erfurt Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Der Einheitswein - Für den "Einheitswein" sei ein Sauvignon Blanc aus Rheinhessen mit einem Riesling aus Thüringen gemischt worden. Abgefüllt im Weingut Clauß in Bad Sulza Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Weinkönigin Sabrina Papperitz auf dem Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit 2022 in Erfurt. Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gestartet Kunstwerk zum Tag der Deutschen Einheit 2022 in Erfurt Foto: Michael Kremer / Michael Kremer / SnapArt

Die Krise sei "gestaltbar" und "lösbar"

Am Montag werden in Erfurt Hunderte Gäste zu einem ökumenischen Gottesdienst und einem Festakt erwartet. Dazu sind unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas geladen. Die Polizeipräsenz soll bis dahin von rund 500 Beamtinnen und Beamten auf knapp 2000 in der Stadt verstärkt werden.

Thüringens Ministerpräsident und amtierender Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Linke) hält die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit trotz Ukraine-Krieg und Energiekrise für gerechtfertigt. "Ich denke, wir müssen in solchen Zeiten auch in der Lage sein, zu feiern", sagte Ramelow am Samstag bei der Eröffnung in Erfurt.

Die Krise sei "gestaltbar" und "lösbar". Daran arbeiteten die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Nachdruck gemeinsam mit dem Bundestag, bis unmittelbar vor dem Beginn der Feierlichkeiten und wieder ab Dienstag, sagte Ramelow. "Weil die Gaspreise runter müssen, die Energiepreise runter müssen. Die Energie muss für die Menschen bezahlbar sein." Am kommenden Dienstag beraten die Regierungschefs der Länder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über Hilfen in der Energiekrise. Die Bundesregierung hatte ein Rettungspaket von bis zu 200 Milliarden Euro angekündigt.

Ramelow: Auch "auf die Sorgen aufmerksam machen"

Zum Tag der Deutschen Einheit wolle man aber nicht nur feiern, sondern auch "auf die Sorgen aufmerksam machen", sagte Ramelow. "Wir wollen die solidarische Brücke bauen in die Ukraine. Deswegen ist es ja auch so gut, dass das Symphonieorchester aus der Ukraine hier ist." Das Kyiv Symphony Orchestra gibt seit Ausbruch des Krieges mit einer Sondergenehmigung der ukrainischen Regierung Benefizkonzerte in Deutschland und Europa. Da ihr dortiges Konzerthaus kriegsbedingt für andere Zwecke genutzt wird, kann das Orchester nicht nach Kiew zurückkehren. Das geplante Konzert zur Eröffnung der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit fiel wetterbedingt aus.

"Wir wollten hier Botschafter des Friedens auf der Bühne haben", sagte der Moderator der Eröffnung am Samstagmorgen auf dem Erfurter Domplatz. Das Symphonieorchester das auf unbestimmte Zeit im ostthüringischen Gera unterkommen ist, habe es lange probiert, letztlich sei es aber zu kalt und zu nass für die empfindlichen Instrumente. Einzelne Mitglieder des 80-köpfigen Orchesters rund um Chefdirigent Luigi Gaggero kamen dennoch auf die Bühne und bedankten sich für die Unterstützung Deutschlands.

Die für Samstagabend geplanten Konzerte der Jenaer Philharmonie und des Thüringer Pianisten Martin Kohlstedt auf dem Erfurter Domplatz sollten laut Staatskanzlei aber ohne Regen stattfinden können.

Vielfalt in der Einheit wichtig

Wie bunt ist die deutsche Einheit?