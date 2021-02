Abschlussprüfungen an Thüringer Schulen werden verschlankt

Unterricht per Video-Livestream am Lyonel-Feininger-Gymnasium in Weimar.

Die Prüfungen für die Abschlussklassen an den Thüringer Schulen werden in diesem Jahr verschlankt. Das gilt insbesondere für die Besondere Leistungsfeststellung (BLF) am Ende der 10. Klassen der Gymnasien. Aufgaben werden reduziert oder angepasst. Zudem sind Einzelprüfungen möglich. Corona-Blog: Thüringen legt Stufenplan für Ausstieg aus Lockdown vor – Lage in Krankenhäusern entspannt sich etwas