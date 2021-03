"Absolut inakzeptabel": Thüringen stoppt Impfterminvergabe wegen Lieferproblemen

Der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca kann nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) schwere allergische Reaktionen auslösen. Über den Impfstoff von Astrazeneca wurde in den vergangenen Monaten immer wieder stark diskutiert.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) bezeichnete die angekündigte Lieferkürzung als «absolut inakzeptabel», wie Werners Ministerium am Samstag mitteilte. Der Hersteller Astrazeneca hatte am Freitag angekündigt, statt der zuletzt anvisierten 220 Millionen Dosen sollen nur noch 100 Millionen bis zur Jahresmitte an die EU-Staaten zu liefern. Damit muss auch ein Pilotprojekt mit Hausärzten verschoben werden.