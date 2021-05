Autokorso der AfD mit rund 240 Fahrzeugen in Erfurt - 100 Menschen wollen Konvoi aufhalten

Erfurt. Samstagvormittag rollte ein Autokorso durch Erfurt, bei dem Banner von Corona-Leugnern, Kritikern des Lockdowns und AfD zu sehen waren. Nach Polizeiangaben beteiligten sich etwa 240 Fahrzeuge.

An einem Autokorso, zu dem die Thüringer AfD am Tag der Arbeit aufgerufen hat, haben sich nach Polizeiangaben rund 240 Fahrzeuge beteiligt. Vorübergehend sei es zu einer Blockade des Konvois auf einer der Zufahrtsstraßen zur Erfurter Innenstadt gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. Liveblog 1. Mai: 170 Rechtsextreme auf Erfurter Domplatz – Gericht bestätigt Demo-Verbot nahe Amtsgericht

Etwa 100 Menschen, darunter auch einzelne Landtagsabgeordnete, hätten versucht, den angemeldeten Korso der AfD zu stoppen, hieß es. Das sei von der Polizei verhindert worden. Es habe Platzverweise gegeben. Die Partei hatte ihre Aktion unter das Motto "Freiheit fürs Leben und Freiheit für die Arbeit" gestellt.

Danke an alle die heute überall klare Kante gegen Rechts gezeigt haben! Sei es gegen den Autokorso der #noAfD oder gegen die Nazis des Dritten Weg. Unsere #Solidarität gilt allen von Rassismus Betroffenen. #ef0105 #1MaiNazifrei #Thüringen — Madeleine Henfling (@henfling_m) May 1, 2021

"Neue Stärke Erfurt" marschiert auf Domplatz auf

In Thüringen sind am 1. Mai neben den Kundgebungen zum Tag der Arbeit ein Vielzahl von Demonstrationen und Protestaktionen angekündigt. In der Landeshauptstadt marschiert die rechtsextreme Gruppierung "Neue Stärke Erfurt" auf. Die Polizei spricht von 170 Teilnehmern. An der Gegendemonstration beteiligen sich 720 Menschen, so Polizeipressessesprecherin Julia Neumann. Die Bundespolizei hatte zuvor 70 Neonazis und Hooligans am Erfurter Hauptbahnhof gestoppt und ihnen ein Betretungsverbot für Thüringen ausgesprochen. Sie waren aus Braunschweig und Sachsen-Anhalt angereist.

Innenminister Georg Maier sprach der Polizei seinen Dank aus, dass die Beamten viele Wochenenden opfern, um Demonstrationen wie diese auf dem Domplatz abzusichern.

Dank allen Kolleginnen und Kollegen der ⁦@Polizei_Thuer⁩, die heute in ganz #Thüringen für unsere Sicherheit sorgen. Keine leichte Aufgabe an diesem 1. Mai. Alle verfügbaren Kräfte sind im Einsatz. pic.twitter.com/1N5uJSwbmB — Georg_Maier (@GeorgMaier8) May 1, 2021

