Bildungsministerium verschärft Regeln – Mit Homeoffice keine Notbetreuung

Die Landesregierung verstärkt den Druck auf Eltern, die in Kindergarten oder Schule für ihre Kinder einen Notbetreuungsplatz beantragen wollen. Die Arbeitgeberbescheinigung muss jetzt auch eine Aussage treffen, ob die Tätigkeit der Eltern im Homeoffice ausgeführt werden kann. In einem angepassten Formular wurde vom Ministerium eine entsprechende Zeile im Bereich der Arbeitgeberinformation eingefügt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ein Sprecher von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) macht deutlich, dass kein Anspruch auf Notbetreuung besteht, wenn die Tätigkeit im Homeoffice möglich ist. Heißt: Im Bildungsministerium hält man offenbar Vollzeit-Arbeit und Kinderbetreuung für miteinander vereinbar und versucht das mit dem überarbeiteten Formular jetzt offenbar mit deutlich mehr Nachdruck durchzusetzen. Allerdings: Wer den ursprünglichen Antrag bereits abgegeben hatte, bevor der neue galt, muss diesen nicht erneut einreichen.

Vorerst keine Öffnung von Kitas über die Notbetreuung hinaus

Der Minister-Sprecher sagt auf Anfrage, sein Chef mache beständig deutlich, dass Homeoffice und Kinderbetreuung nur schwer miteinander vereinbar seien. „Dennoch befinden wir uns weiterhin in einer zugespitzten pandemischen Lage, vergleichbar mit einer aktiven Naturkatastrophe, die eine Öffnung von Kindergärten über die Notbetreuung hinaus aktuell nicht zulässt“, sagt der Sprecher. Deshalb sehe der Minister derzeit davon ab, ein Datum für das Ende der Schließungen zu benennen.

Derzeit deutlich weniger Kinder in Notbetreuung als erwartet

Die Zahl der Kinder, die sich in der Notbetreuung befinden, liegt derzeit durchschnittlich deutlich unter den an manchen Stellen kolportierten Werten von 50 Prozent. In den Thüringer Grundschulen waren zum Stichtag 14. Januar knapp zwölf Prozent der Kinder – insgesamt 13.339 – in der Notbetreuung, in den Kindergärten waren es rund 36 Prozent, also 34.024 Mädchen und Jungen. Das geht aus den Zahlen des Bildungsministeriums hervor, das eine neuerliche Erhebung der Auslastung in dieser Woche plant.

„Für Schüler eine Katastrophe“ – Schulen möglicherweise noch bis Ostern zu

Ramelow-Interview sorgt für Unruhe an Thüringens Schulen