Bundestagswahl in Thüringen: Briefwahl, Corona, Kandidaten

Am 26. September 2021 wird auch in Thüringen der 20. Deutsche Bundestag gewählt. (Symbolbild)

Rund 1,7 Millionen Thüringer sind dazu aufgerufen, den 20. Deutschen Bundestag zu wählen. Was es vor und bei der Wahl zu beachten gilt und die aktuellsten Prognosen.

Die Bundestagswahl in Zahlen

um 8 Uhr öffnen die Wahllokale

um 12, 14 und 16 Uhr gibt es Zwischenstände zur Wahlbeteiligung in Thüringen

18 Uhr schließen die Wahllokale und die öffentliche Stimmenauszählung beginnt

ab 18.10 Uhr: Präsentation der aktuellen Zwischenergebnisse nach Wahlkreisen und Gemeinden als Tabellen und Grafiken

ab 22.30 Uhr: Bereitstellung des vorläufigen amtlichen Ergebnisses der Bundestagswahl 2021 in Thüringen

24,6 Prozent der Wahlberechtigten haben Briefwahlunterlagen beantragt (Stand: 24.9.2021)

299 Wahlkreise gibt es bundesweit zur Bundestagswahl 2021

128 Wahl- und Briefwahlbezirke wurden für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt

über 2400 Wahllokale werden geöffnet sein

rund 30.000 Wahlhelfer werden am Wahlsonntag tätig sein

Wie funktioniert die Bundestagswahl im Freistaat?

Mit der Erststimme wählen sie einen der Direktkandidaten, die in ihrem jeweiligen Wahlkreis antreten. In Thüringen gibt es 88 Bewerber für ein Direktmandat. Mit der Zweitstimme soll eine Partei gewählt werden. Diese Stimme entscheidet mit darüber, in welchem Maße die Parteien im Bundestag vertreten sein werden. Nach Angaben des Landeswahlleiters stehen im Freistaat insgesamt 19 Parteien mit eigenen Landeslisten zur Wahl sowie einige Einzelkandidaten.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Können Briefwähler am 26. September trotzdem ins Wahllokal gehen?

"Sie können die Briefwahl so machen, wie es angedacht ist, oder sie füllen die Briefwahlunterlagen aus und geben diese dann am Wahltag in der jeweiligen Gemeindeverwaltung ab, nicht im Wahllokal", sagte Krombholz. Briefwähler seien im Wählerverzeichnis bereits als solche registriert. "Durch das hohe Briefwahlaufkommen stellen sich schon jetzt hohe Herausforderungen an die Gemeinden", sagte Krombholz. Der Landeswahlleiter betonte, dass auch die Auszählung der Briefwahlstimmen öffentlich stattfindet und durch Bürger oder Wahlbeobachter verfolgt werden. Wähler, die sich für den klassischen Gang zur Wahlurne entscheiden, können auch ohne ihre Wahlbenachrichtigung ihre Stimme abgeben - zum Beispiel, falls sie ihre Benachrichtigung nicht mehr finden. Wichtig ist, den Personalausweis oder Reisepass dabei zu haben.

Über 60.000 Erstwähler in Thüringen

Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 sind rund 1,7 Millionen Menschen in Thüringen Wahlberechtigt, darunter gut 63.600 Erstwähler. Die größte Gruppe der Wähler stellen in Thüringen die 45- bis unter 65-Jährigen mit rund 36 Prozent, weitere 33 Prozent sind älter als 65 Jahre.

Maskenpflicht, Abstand und eigener Stift

Die Bundestagswahl wird erstmals unter Corona-Bedingungen stattfinden. Das heißt, dass während des Aufenthalts in Wahlgebäuden und Wahlräumen dauerhaft eine Maske getragen werden muss. Zudem sollten möglichst große Abstände eingehalten werden. Das gilt für alle Wählenden, aber auch für Wahlhelfer und Beobachter der Auszählung. Ausnahmen sind lediglich aufgrund ärztlicher Bescheinigungen möglich. Kinder bis sechs Jahre, die etwa ihre Eltern ins Wahllokal begleiten, müssen keine Maske tragen. Alle Wählerinnen und Wähler sollten zudem einen eigenen Stift (am besten Kugelschreiber) mitbringen. Es werden jedoch auch vor Ort Stifte vorhanden sein, die regelmäßig desinfiziert werden.

Keine 3G-Regel in Wahllokalen

Thüringen wird bei der Bundestagswahl nicht auf eine 2G- oder 3G-Regel setzen. Es dürfen also alle Menschen ihre Stimme abgeben, nicht nur Geimpfte, Getestete oder Genesene. Allerdings müssen sich alle Wählerinnen und Wähler beim Betreten der Wahlgebäude an die Maskenpflicht und Abstandsregel halten.

88 Direktkandidaten in Thüringen

Insgesamt stellen sich 88 Direktkandidaten im Freistaat zur Wahl. Darunter sind beispielsweise Anwälte, Krankenschwestern oder Ingenieure, aber auch Studierende und Abiturienten. Während der älteste Bewerber im Jahr 1948 geboren wurde, sind auch erstmals zwei Kandidaten aus dem neuen Jahrtausend dabei. Zudem stehen aus Brasilien und Russland stammende Bewerber zur Wahl. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Direktkandidaten für die Thüringer Wahlkreise.

Wo könnte es besonders spannend werden?

Als besonders spannend gilt der Wettstreit ums Direktmandat zwischen Frank Ullrich (SPD) und Hans-Georg Maaßen (CDU). Wer die Nase vorn hat, ist mangels jüngerer Umfragen schwer abschätzbar. In jedem Fall könnte die Entscheidung in Suhl, Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und Sonneberg folgenreich sein. Schafft es Maaßen in den Bundestag, dürfte das für Furore sorgen - auch in den Reihen der Union, wo es einige gibt, die Maaßens Positionen ablehnen und auch seine Kandidatur. Mit Spannung wird zudem verfolgt werden, wie sich die Parteien bei der Bundestagswahl schlagen. Nach einer Insa-Umfrage von Ende August lag die AfD in Thüringen ganz knapp vor der SPD.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Politik.