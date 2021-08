Das sind die Thüringer Kandidaten für die Bundestagswahl 2021

Erfurt. Am 26. September werden auch in Thüringen die Mitglieder des Deutschen Bundestags gewählt. Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Direktkandidaten und Landeslisten der Parteien im Freistaat.

Am 26. September wird in Deutschland der 20. Bundestag gewählt. In Thüringen wird die Wahl in insgesamt acht Bundestagswahlkreisen durchgeführt. Insgesamt stellen sich 88 Direktkandidaten im Freistaat zur Wahl. Darunter sind beispielsweise Anwälte, Krankenschwestern oder Ingenieure, aber auch Studierende und Abiturienten. Während der älteste Bewerber im Jahr 1948 geboren wurde, sind auch erstmals zwei Kandidaten aus dem neuen Jahrtausend dabei. Zudem stehen aus Brasilien und Russland stammende Bewerber zur Wahl. In dieser Übersicht finden Sie alle Direktkandidaten für die jeweiligen Wahlkreise.

Wahlkreis 189: Eichsfeld - Nordhausen - Kyffhäuserkreis

Manfred Grund (CDU)

Der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik wurde 1955 in Zeitz geboren. Zurzeit lebt er in Heiligenstadt. Jürgen Pohl (AfD)

Der Rechtsanwalt wurde 1964 in Magdeburg geboren. Zurzeit lebt er in Mühlhausen. Sigrid Hupach (DIE LINKE)

Die Diplom-Ingenieurin wurde 1968 in Leinefelde geboren. Zurzeit lebt sie in Leinefelde-Worbis. Anne Bressem (SPD)

Die Bundeswehr-Oberstleutnant wurde 1982 in Wolgast geboren. Zurzeit lebt sie in Sondershausen. Patrick Kurth (FDP)

Der Angestellte wurde 1976 in Sondershausen geboren. Zurzeit lebt er in Berlin. Heike Möller (GRÜNE)

Die Betriebswirtin wurde 1965 in Offenburg geboren. Zurzeit lebt sie in Erfurt. Helmut Günther (FREIE WÄHLER)

Der Diplom-Ingenieur wurde 1952 in Nordhausen geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Katja Staffehl (Die PARTEI)

Die Krankenschwester wurde 1982 in Nordhausen geboren. Zurzeit lebt sie ebenda. Marius Braun (ÖDP)

Der Ingenieur wurde 1986 in Leinefelde geboren. Zurzeit lebt er in Gernrode. Kurt-Peter Kleffel (MLPD)

Der Qualitätsprüfer wurde 1953 in Bad Neustadt geboren. Zurzeit lebt er in Nordhausen. Andreas Schneider (dieBasis)

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde Manfred Grund von der CDU mit 38% der Stimmen in den Bundestag gewählt. Klar dahinter landete der AfD-Direktkandidat Jürgen Pohl mit 21,4% der Stimmen. Auch Karsten Steinke von den Linken (15,3%) und Steffen-Claudio Lemme von der SPD (14,3%) konnten zweistellige Ergebnisse einfahren.

Bei den Zweitstimmen setzte sich die CDU mit 33,8% klar vor der AfD (21,1%), den Linken (14,5%) und der SPD (13,9%) durch. Die FDP kam auf 7,7% der Zweitstimmen. Alle anderen Kandidaten und Parteien kamen bei Erst- und Zweitstimme nicht über 5%.

Wahlkreis 190: Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis

Christian Hirte (CDU)

Der Fachanwalt für Steuerrecht wurde 1976 in Bad Salzungen geboren. Zurzeit lebt er dort im Ortsteil Tiefenort. Klaus Stöber (AfD)

Der Steuerberater wurde 1961 in Eisenach geboren. Zurzeit lebt er in Wutha-Farnroda. Martina Renner (DIE LINKE)

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin wurde 1967 in Mainz geboren. Zurzeit lebt sie in Erfurt. Tina Rudolph (SPD)

Die Ärztin wurde 1991 in Wolgast geboren. Zurzeit lebt sie in Jena. Leon Dustin Bender (FDP)

Der Abiturient wurde 2002 in Ratingen geboren. Zurzeit lebt er in Bad Salzungen. Justus Heuer (GRÜNE)

Der Student wurde 2000 in Berlin geboren. Zurzeit lebt er in Jena. Andreas Böhme (FREIE WÄHLER)

Der Verkehrsingenieur wurde 1960 in Wippra geboren. Zurzeit lebt er in Creuzburg, Ortsteil Mihla. Stephan Hinze (Die PARTEI)

Der Sozialarbeiter wurde 1987 in Sebnitz geboren. Zurzeit lebt er in Erfurt. Dr. Peter Schneider (ÖDP)

Der Informatiker und Volkswirt wurde 1961 in Lübbecke geboren. Zurzeit lebt er in Körner. Lea Weinmann (MLPD)

Die Mechatronikerin wurde 1982 in Mutlangen geboren. Zurzeit lebt sie in Eisenach. Andreas Wolfschlag (dieBasis)

Der Unternehmer wurde 1965 in Bad Hersfeld geboren. Zurzeit lebt er in Bad Salzungen. Wladislaw Schel (LKR)

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde Christian Hirte von der CDU mit 34,4% der Stimmen in den Bundestag gewählt. Klar dahinter landete der AfD-Direktkandidat Klaus Stöber mit 21,2% der Stimmen. Auch Sigrid Hupach von den Linken (15,5%) und Michael Klostermann von der SPD (14,3%) konnten zweistellige Ergebnisse einfahren. FDP-Kandidat Lars Christian Schröder kam auf genau 5%.

Bei den Zweitstimmen setzte sich die CDU mit 30% klar vor der AfD (22,3%), den Linken (15,6%) und der SPD (14,4%) durch. Die FDP kam auf 7,2% der Zweitstimmen. Alle anderen Kandidaten und Parteien kamen bei Erst- und Zweitstimme nicht über 5%.

Wahlkreis 191: Jena - Sömmerda - Weimarer Land I

Mike Mohring (CDU)

Der Jurist wurde 1971 in Apolda geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Torben Braga (AfD)

Der Politikwissenschaftler wurde 1991 im brasilianischen Niteroi geboren. Zurzeit lebt er in Erfurt. Ralph Lenkert (DIE LINKE)

Der Werkzeugmacher und staatlich geprüfte Maschinenbautechniker wurde 1967 in Apolda geboren. Zurzeit lebt das Bundestagsmitglied in Jena. Dr. Holger Becker (SPD)

Der Physiker wurde 1964 in Kusel geboren. Zurzeit lebt er in Jena. Tim Wagner (FDP)

Der Vermögensberater wurde 1981 in Jena geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Heiko Knopf (GRÜNE)

Der Ingenieur wurde 1989 in Jena geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Marion Schneider (FREIE WÄHLER)

Die Unternehmerin wurde 1956 in Grebenhain geboren. Zurzeit lebt sie in Bad Sulza. Simon Wagner (Die PARTEI)

Der Erzieher wurde 1982 in Jena geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Anatole Tobias Braungart (MLPD)

Der CNC-Fräser wurde 1962 in Köln geboren. Zurzeit lebt er in Apolda. Karten Geschwandtner (dieBasis)

Der Makler wurde 1971 in Eschwege geboren. Zurzeit lebt er in Jena. Frank Wycislok (LKR)

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde Johannes Selle von der CDU mit 29,2% der Stimmen in den Bundestag gewählt. Klar dahinter landeten der Kandidat der Linken Ralph Lenkert (21,4%), AfD-Direkkandidat Denny Jankowski (19,3%) und Christoph Matschie von der SPD (14,3%). Jan Siegemund von der FDP kam auf 5,8% der Stimmen.

Bei den Zweitstimmen setzte sich die CDU mit 27,4% klar vor der AfD (19,8%), den Linken (18,5%) und der SPD (12,5%) durch. Die FDP kam auf 8,7% der Zweitstimmen, dahinter landeten die Grünen mit 6,2%. Alle anderen Kandidaten und Parteien kamen bei Erst- und Zweitstimme nicht über 5%.

Wahlkreis 192: Gotha - Ilm-Kreis

Tankred Schipanski (CDU)

Der Bundestagsabgeordnete wurde 1976 in Leipzig geboren. Zurzeit lebt er in Ilmenau. Marcus Bühl (AfD)

Der Diplom-Informatiker wurde 1977 in Ilmenau geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Cornelia Wanderer (DIE LINKE)

Die Steuerfachangestellte wurde 1962 in Weimar geboren. Zurzeit lebt sie in Plaue. Michael Müller (SPD)

Der Tourismusberater wurde 1977 in Gotha geboren. Zurzeit lebt er in Waltershausen. Martin Mölder (FDP)

Der Diplom-Volkswirt wurde 1958 in Haldern geboren. Zurzeit lebt er in Arnstadt. Stephan Ostermann (GRÜNE)

Der Sales Manager Solar wurde 1979 in Hannover geboren. Zurzeit lebt er in Arnstadt. Sylke Mönch (FREIE WÄHLER)

Die Selbstständige wurde 1970 in Arnstadt geboren. Zurzeit lebt sie in Stadtilm. Frank-Peter Prüger (Die PARTEI)

Der Werkzeugmacher wurde 1970 in Ilmenau geboren. Zurzeit lebt er in Erfurt. Louisa Baronesse von Freytag-Löringhoff (MLPD)

Die Studentin wurde 1994 in Bremerhaven geboren. Zurzeit lebt sie in Erfurt. Sven-Jarno Bien (dieBasis)

Der Architekt wurde 1973 in Gotha geboren. Zurzeit lebt er ebenda. André Pfannenschmidt (Graue Panther)

Der technische Arbeitsvorbereiter wurde 1983 in Gotha geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Timo Pradel (THP)

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde Tankred Schipanski von der CDU mit 29% der Stimmen in den Bundestag gewählt. Dahinter landete der AfD-Direktkandidat Carsten Günther mit 23,9% der Stimmen. Auch Petra Heß von der SPD (18,6%) und Anke Hofmann-Dombke (15,6%) konnten zweistellige Ergebnisse einfahren. FDP-Kandidat Martin Mölders kam auf genau 6%.

Bei den Zweitstimmen setzte sich die CDU mit 27,8% vor der AfD (24,1%), den Linken (15,7%) und der SPD (14%) durch. Die FDP kam auf 7% der Zweitstimmen. Alle anderen Kandidaten und Parteien kamen bei Erst- und Zweitstimme nicht über 5%.

Wahlkreis 193: Erfurt - Weimar - Weimarer Land II

Antje Tillmann (CDU)

Die Diplom-Finanzwirtin wurde 1964 in Düsseldorf geboren. Zurzeit lebt sie in Erfurt. Sascha Schlösser (AfD)

Der Rechtsanwalt wurde 1974 in Erfurt geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Susanne Hennig-Wellsow (DIE LINKE)

Die Diplom-Pädagogin wurde 1977 in Demmin geboren. Zurzeit lebt das Landtagsmitglied in Erfurt. Carsten Schneider (SPD)

Der Bankkaufmann wurde 1976 in Erfurt geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Christian Poloczek-Becher (FDP)

Der Handelsfachwirt wurde 1977 in Erfurt geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Katrin Göring-Eckardt (GRÜNE)

Das Mitglied des Bundestags wurde 1966 in Friedrichroda geboren. Zurzeit lebt sie in Berlin. Sindy Malsch (Die PARTEI)

Die Angestellte wurde 1986 in Friedrichroda geboren. Zurzeit lebt sie in Erfurt. Tassilo Timm (MLPD)

Der Gleisbauer wurde 1986 in Halle an der Saale geboren. Zurzeit lebt er in Erfurt. Ulrich Josef Masuth (dieBasis)

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde Antje Tillmann von der CDU mit 27,3% der Stimmen in den Bundestag gewählt. Klar dahinter landeten die Kandidatin der Linken Martina Renner (18,7%), SPD-Direkkandidat Carsten Schneider (18,2%) und Stephan Brandner von der AfD (17,5%). Katrin Göring-Eckardt von den Grünen kam auf 7,1%, FDP-Direktkandidat Thomas L. Kemmerich schaffte 6%.

Bei den Zweitstimmen setzte sich die CDU mit 25,4% vor den Linken (19,4%), der AfD (18,2%) und der SPD (14,2%) durch. Die FDP landete mit 8,6% der Zweitstimmen knapp vor den Grünen mit 7,6%. Alle anderen Kandidaten und Parteien kamen nicht über 5%.

Wahlkreis 194: Gera - Greiz - Altenburger Land

Volkmar Vogel (CDU)

Der Diplom-Ingenieur wurde 1959 in Gera geboren. Zurzeit lebt er in Saara, Ortsteil Kleinsaara. Stephan Brandner (AfD)

Der Rechtsanwalt wurde 1966 in Herten geboren. Zurzeit lebt er in Gera. Björn Harra (DIE LINKE)

Der Schauspieler wurde 1983 in Magdeburg geboren. Zurzeit lebt er in Berlin. Elisabeth Kaiser (SPD)

Die Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin wurde 1987 in Gera geboren. Zurzeit lebt sie ebenda. Marco Thiele (FDP)

Der Gymnasiallehrer wurde 1984 in Altenburg geboren. Zurzeit lebt er ebenda. Doreen Rath (GRÜNE)

Die Diplom-Agraringenieurin wurde 1969 in Greiz geboren. Zurzeit lebt sie in Nobitz. Klaus-Dieter Ilius (MLPD)

Der Energieanlagenelektroniker wurde 1948 in Eggersdorf geboren. Zurzeit lebt er in Gera. Günther Langer (dieBasis)

Der Kaufmann der Immobilienwirtschaft wurde 1959 in Weißenburg geboren. Zurzeit lebt er in Meuselwitz. Bernd Nebeler (Einzelbewerber)

Der Privatier wurde 1969 in Düsseldorf geboren. Zurzeit lebt er in Weida. Gebhard Berger (Einzelbewerber)

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde Volkmar Vogel von der CDU mit 30,4% der Stimmen in den Bundestag gewählt. Knapp dahinter landete der AfD-Direktkandidat Robby Schlund mit 27,3% der Stimmen. Auch Frank Tempel von den Linken (18,7%) und Elisabeth Kaiser von der SPD (11,8%) konnten zweistellige Ergebnisse einfahren. FDP-Direktkandidatin Katja Grosch schaffte 5,6%.

Bei den Zweitstimmen setzte sich die CDU mit 27,3% hauchdünn vor der AfD mit 27,1% durch. Dahinter landeten die Linken (17,4%), die SPD (11,4%) und die FDP (8,2%). Alle anderen Kandidaten und Parteien kamen nicht über 5%.

Wahlkreis 195: Saalfeld-Rudolstadt - Saale-Holzland-Kreis - Saale-Orla-Kreis

Albert Helmut Weiler (CDU)

Der Diplom-Verwaltungswirt wurde 1965 in Mayen geboren. Zurzeit lebt das Mitglied des Bundestags in Milda. Prof. Dr. Michael Kaufmann (AfD)

Der Ingenieur wurde 1964 in Gera geboren. Zurzeit lebt er in Gera. Frank Tempel (DIE LINKE)

Der Polizeibeamte wurde 1969 in Belzig geboren. Zurzeit lebt er in Nobitz. Dr. Cordelius Ilgmann (SPD)

Der Angestellte im öffentlichen Dienst wurde 1980 in Hamburg geboren. Zurzeit lebt er in Weimar. Reginald Hanke (FDP)

Der selbstständige Malermeister wurde 1956 in Schwerin geboren. Zurzeit lebt er in Kaulsdorf. Susanne Martin (GRÜNE)

Die Studentin wurde 1991 in Ochsenfurt geboren. Zurzeit lebt sie in Wichmar. Torsten Heilmann (FREIE WÄHLER)

Der Unternehmer wurde 1966 in Gera geboren. Zurzeit lebt er in Bad Klosterlausnitz. Gerry Fiedler (Die PARTEI)

Der Werkzeugmechaniker wurde 1994 in Ebersdorf geboren. Zurzeit lebt er in Lehesten. Michael Gehrmann-Gacasa (ÖDP)

Der Rentner wurde 1952 in Berlin geboren. Zurzeit lebt er in Stadtroda. Janine Walter-Rupprecht (MLPD)

Die Hauswirtschaftsleiterin wurde 1986 in Sonneberg geboren. Zurzeit lebt sie in Lichtenfels. Saskia Graupe (dieBasis)

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde Albert Weiler von der CDU mit 30,9% der Stimmen in den Bundestag gewählt. Dahinter landete der AfD-Direktkandidat Prof. Dr. Michael Kaufmann mit 26,5% der Stimmen. Ralf Kalich von den Linken (17,1%) und Alexander Meinhardt-Heib von der SPD (11,8%) landeten auf den Plätzen 3 und 4. FDP-Direktkandidat Reginald Hanke kam auf 6,1%.

Bei den Zweitstimmen setzte sich die CDU mit 28,1% knapp vor der AfD mit 25,8% durch. Dahinter landeten die Linken (16,6%), die SPD (12%) und die FDP (7,8%). Alle anderen Kandidaten und Parteien kamen nicht über 5%.

Wahlkreis 196: Suhl - Schmalkalden-Meiningen - Hildburghausen - Sonneberg

Hans-Georg Maaßen (CDU)

Der Selbstständige wurde 1962 in Mönchengladbach geboren. Zurzeit lebt er in Meiningen. Jürgen Treutler (AfD)

Der Diplom-Ingenieur wurde 1951 in Silberstraße geboren. Zurzeit lebt er in Sonneberg. Sandro Witt (DIE LINKE)

Der Gewerkschaftssekretär wurde 1981 in Pirna geboren. Zurzeit lebt er in Erfurt. Frank Ullrich (SPD)

Der Diplom-Sportlehrer und Trainer wurde 1958 in Trusetal geboren. Zurzeit lebt er in Suhl. Gerald Ullrich (FDP)

Der Ingenieur wurde 1962 in Schmalkalden geboren. Zurzeit lebt er in Floh-Seligenthal. Stephanie Erben (GRÜNE)

Die Kulturmanagerin und IT-Beraterin wurde 1971 in Riesa geboren. Zurzeit lebt sie in Rudolstadt. Detlef Pappe (FREIE WÄHLER)

Der Rentner wurde 1956 in Udestedt geboren. Zurzeit lebt er in Heldburg, Ortsteil Albingshausen. Christian Fichtner (Die PARTEI)

Der IT-Engineer und Sänger wurde 1984 in Suhl geboren. Zurzeit lebt er in Berlin. Stefan Schellenberg (ÖDP)

Der Heizungs- und Sanitärmeister wurde 1965 in Bad Liebenstein geboren. Zurzeit lebt er in Floh-Seligenthal. Christian Horn (PIRATEN)

Der Industriekaufmann wurde 1987 in Gera geboren. Zurzeit lebt er in Meiningen. Andreas Eifler (MLPD)

Der Hausmeister wurde 1955 in Coburg geboren. Zurzeit lebt er in Schalkau. Marko Bieling (Einzelbewerber)

Bei der Bundestagswahl 2017 wurde Mark Hauptmann von der CDU mit 33,6% der Stimmen in den Bundestag gewählt. Klar dahinter landete der Direktkandidat der AfD Torsten Ludwig mit 22,8% der Stimmen. Auch Stefan Harzer von den Linken (18,2%) und Christoph Zimmermann von der SPD (13,4%) konnten zweistellige Ergebnisse einfahren.

Bei den Zweitstimmen setzte sich die CDU mit 30,3% vor der AfD (23%), den Linken (16,9%) und der SPD (13,6%) durch. Die FDP kam auf 6,7% der Zweitstimmen. Alle anderen Kandidaten und Parteien kamen bei Erst- und Zweitstimme nicht über 5%.

Alle Kandidaten in den Landeslisten im Überblick

Insgesamt stehen 19 Parteien in Thüringen zur Wahl. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bei der Wahl erhält, umso mehr Personen von der Liste ziehen in den Bundestag. In dieser Übersicht finden Sie alle Bewerber in den Landeslisten ihrer Parteien, sortiert nach ihrer Listenplatznummer.

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Christian Hirte Antje Tillmann Volkmar Vogel Manfred Grund Tankred Schipanski Kristina Nordt Mike Mohring Albert Helmut Weiler Franca Bauernfeind Cornelius Golembiewski Christian Klein Lilia Rau Hardy Herbert Konstantin Müller Hans-Arno Simon Andreas Kinder

Alternative für Deutschland (AfD)

Stephan Brandner Jürgen Pohl Prof. Dr. Michael Kaufmann Torben Braga Marcus Bühl Dr. Robby Schlund Anton Friesen Jürgen Treutler Sascha Schlösser Markus Klimpel

DIE LINKE

Susanne Hennig-Wellsow Ralph Lenkert Martina Renner Frank Tempel Sigrid Hupach Björn Harras Cornelia Wanderer Paul Schwendrat Sebastian Bach

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Carsten Schneider Elisabeth Kaiser Frank Ullrich Tina Rudolph Dr. Holger Becker Anne Bressem Michael Müller Dr. Cordelius Ilgmann Alexander Meinhardt-Heib

Freie Demokratische Partei (FDP)

Gerald Ullrich Reginald Hanke Tim Wagner Marco Thiele Jan Siegemund Stefanie Hantke Martin Mölders Christian Poloczek-Becher Patrick Kurth Michelle Richter Sebastian Bethge Martin Antonius Simon Roberto Daniel Margot Hirsemann Hagen Hultzsch

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Katrin Göring-Eckardt Heiko Knopf Susanne Martin Justus Heuer Doreen Rath Stephan Ostermann Heike Möller Matthias Schlegel Renate Wittmann Steven Köhler Isabell Welle Holger Haugk Katharina Pätzold Hendrik Knop

FREIE WÄHLER

Andreas Böhme Marion Schneider Michael Schneider Detlef Pappe Sylke Mönch Jörg Gottesleben Uwe Rückert Helmut Günther Bertram Pelzer

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Jan Stein Matthias Rust Jutta Roselt Sandra John Heidi Schuhknecht Stephan Hinze Norbert Schmidt Simon Wagner Stefan Räthel Frank-Peter Prüger Martin Prager Jonas Rosenberg

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Thorsten Heise Ralf Friedrich Peter Süßbier

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Dr. Peter Schneider Marius Braun Martin Truckenbrodt Karl-Edmund Vogt Stefan Schellenberg Rainer Ciechoradzki Daniel Neik Franz-Josef Mai Stephan Esterl

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Peter Städter Christian Horn Dr. Heidrun Jänchen Erik Limburg Christian Fischer Oliver Kröning Gerrit Jeron

V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Michaela Braun Saskia Wille Gabriele Heßner Constanze Nestmann

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Tassilo Timm Lea Weinmann Stefan Engel Ibrahim Kücük Janine Walter-Rupprecht Klaus Dimler Barbara Gruß Friedrich Hofmann Dagmar Kolkmann-Lutz Edeltraud König Andreas Eifler Doris Bauerle Anatole Braungart Steffen Heinke Manfred Krause Manfred Serway Kurt-Peter Kleffel Klaus-Dieter Ilius

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Ulrich Josef Masuth Ulrike Kämmerer Sven-Jarno Bien Tobias Pierow Michael Platz John Stopfkuchen Günther Langer

Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT)

Ursula Krause

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Narek Avetisi Avetisyan Christian Döring Georg Krimmler Johnny Haas Alex Seyfarth

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Ines Mittelbach Helmut Windolph Ingrid Bitter

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Nadine Elsharkawi Angelo Gebauer Sven Baddack Bodo Bilski Matthias Pabst Benno Beutler

Volt Deutschland (Volt)

Sophie Trautmann Maximilian Volz Leah Esther Arlaud Michael Gödel

