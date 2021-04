CDU sucht Kandidaten gegen Maaßen für Thüringer Bundestagskandidatur

Suhl / Erfurt Die Nominierung im Südthüringer Wahlkreis soll offenbar noch im April stattfinden.

Kritiker des umstrittenen Ex-Bundesverfassungsschutzchefs Hans Georg-Maaßen suchen nach einem Gegenkandidaten im Südthüringer Bundestagswahlkreis 196. „Es wäre schön, wenn sich eine junge Frau oder ein junger Mann aus der Region bereitfände, um gegen Maaßen anzutreten“, sagte der amtierende Suhler CDU-Kreischef Martin Kummer am Donnerstag dieser Zeitung.

Nach einem Gespräch von Südthüringer CDU-Politikern mit Landeschef Christian Hirte am Mittwoch waren die Chancen für eine Bundestags-Kandidatur von Maaßen zuletzt gestiegen, da sich eine deutliche Mehrheit für den Politiker abgezeichnet hatte. Die Mehrheitsverhältnisse seien jedoch nicht so eindeutig, wie sie schienen, erklärte Kummer.

Die Nominierungsversammlung soll im Wahlkreis, zu dem neben Suhl die Landkreise Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg und Hildburghausen gehören, nach derzeitigem Stand am 30. April stattfinden.

Kandidatur entzweit CDU

Die Kandidatur von Maaßen für den Bundestag entzweit die CDU in Thüringen und im Bund. Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragter der Bundesregierung, hält die Kandidatur für "Irrsinn". Die Thüringer CDU-Bundestagsabgeordneten sind bei der Frage gespalten. Als Verfassungsschutzpräsident war Maaßen seinerzeit massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu «Hetzjagden» auf Ausländer kam. Im November 2018 hatte ihn Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Südthüringer Politiker hoffen, mit Maaßen sich vom Hauptmann-Skandal zu retten

Maaßen will zur Bundestagswahl im September für die CDU im Wahlkreis 196 in Südthüringen antreten. In diesem Wahlkreis war bei der Bundestagswahl 2017 der mittlerweile aus der Partei ausgetretene Mark Hauptmann gewählt worden, gegen den in der Maskenaffäre der Union ein Ermittlungsverfahren läuft. Viele Südthüringer CDU-Politiker sehen nun in dem umstrittenen Ex-Verfassungsschutz-Chef die einzige Chance für einen Neuanfang - auch weil Friedrich Merz nicht zur Verfügung stand.

Maaßen in Thüringen schon einmal kurz in den Schlagzeilen

Schon einmal sorgte Maaßen in Thüringen kurz für Schlagzeilen, als er sich nach Einladung der Werteunion, einer konservativen CDU-Strömung, bei einem Besuch im Eichsfeld zur Ministerpräsidenten-Wahl äußerte. Für ihn galt damals, dass oberstes Ziel sein sollte, dass ein Christdemokrat Ministerpräsident im Freistaat werden soll - egal sei dabei, ob dabei auch von der AfD gewählt. Dies führte damals zu einem Schlagabtausch nicht nur mit dem Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU), an der sich später auch Vera Lengsfeld beteiligte.